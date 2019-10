Die Brandenburger Kreativtage finden am 2. und 3. November im MAFZ Erlebnispark in Paaren-Glien statt. © Foto: MAFZ

Die Brandenburger Kreativtage finden am 2. und 3. November im MAFZ Erlebnispark in Paaren-Glien statt. © Foto: MAFZ

Die Brandenburger Kreativtage finden am 2. und 3. November im MAFZ Erlebnispark in Paaren-Glien statt. © Foto: MAFZ

Die Brandenburger Kreativtage finden am 2. und 3. November im MAFZ Erlebnispark in Paaren-Glien statt. © Foto: MAFZ

Die Brandenburger Kreativtage finden am 2. und 3. November im MAFZ Erlebnispark in Paaren-Glien statt. © Foto: MAFZ

Die Brandenburger Kreativtage finden am 2. und 3. November im MAFZ Erlebnispark in Paaren-Glien statt. © Foto: MAFZ

Annika Heuer

Paaren-Glien Die diesjährigen Brandenburger Kreativtage locken am 1. und 2. November nicht nur Bastelfans in den Erlebnispark Paaren. Die Veranstaltung hat sich zu einem wahren Mekka für Basteln, Gestalten und Modellbau entwickelt. Über 100 Anbieter aus Brandenburg und Berlin, aber auch aus anderen Bundesländern, bieten ihr Sortiment auf circa 3.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche an.

Die Besucher haben die Möglichkeit, Fertiges von den Ausstellern zu erwerben, wie zum Beispiel Tiffany-Glaskunst, Holz- oder Papierschmuck und viele verschiedene Dekorationselemente. Auch können die Besucher selbst an einem der vielen Workshoptische kreativ werden und so ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ob das bei der Arbeit mit Stoff, Wolle, Keramik, Glas, Holz oder Knete geschieht, spielt dabei keine Rolle. Es ist für jeden was dabei. Man kann sich am Buchbinden oder an der Brandmalerei versuchen, Armbänder selbst gestalten, Figuren ausstopfen oder mit Foam-Clay basteln.

Für alle Modellbaufans gibt es Eisenbahnen und Modellflugzeuge zu bestaunen. Wer danach, oder auch zwischendurch, eine Stärkung braucht, für den hat das Restaurant "Havelland" geöffnet. Bei schönem Wetter wird auch ein Spaziergang im Arche-Haustierpark empfohlen. Öffnungszeiten am 1. November von 9.30 bis 18 Uhr und am 2. November von 9.30 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, das Wochenendticket 8 Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen 2 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei.