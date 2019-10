Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Die Leidenschaft fürs Sammeln teilt Henning Huschka wohl mit vielen Menschen. Für den gebürtigen Brandenburger bedeutet das Hobby jedoch weit mehr als das Besitzen seltener oder einzigartiger Objekte. Für Huschka ist es ein Tribut an seine Heimatstadt, den er mit der Veröffentlichung eines Katalogs zu seiner umfangreichen Sammlung an Brandenburger Medaillen und Geldscheinen nun realisiert hat.In Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum hat er in den letzten Monaten einen Katalog erarbeitet, in dem 105 Medaillen aus der Zeit von 1945 bis zum Ende der DDR 1990 erfasst sind. Hinzu kommen eine Handvoll aus der Zeit nach 1990 sowie im Anhang knapp 60 Objekte aus der Zeit vor 1945. "Es ist erstaunlich, was die Auszeichnungsflut in der DDR in der Stadt Brandenburg alles hervorgebracht hat. Neben einigen wenigen Souvenirmedaillen ist das Gros der Stücke Auszeichnungsmedaillen der Brandenburger Betriebe, der SED, der militärischen und gesellschaftlichen Organisationen wie NVA, Kampfgruppe, FDJ und anderen zuzuordnen", verrät Huschka, der den Mediallen-Katalog nach Institutionen, reinen städtischen Ausgaben, bewaffneten Organe (NVA, Kampfgruppe), gesellschaftlichen Organisationen, Wirtschaft und Sport untergliedert hat, um dem Leser die Suche nach einem spezifischem Stück zu erleichtern.Gut zwei Monate Arbeit stecken in der Publikation – und das obowhl Huschka, seinem Hobby nur in der Freizeit frönt. Hauptberuflich arbeitet der diplomierte Metallurge, der seit 1991 in Österreich lebt, in einer metallurgischen Anlagenbaufirma. Zugute kamen Huschka, wie er sagt, dabei jedoch seine Erfahrungen durch vorherige Veröffentlichungen: "Ich habe durch verschiedenste Veröffentlichungen von Katalogen und Büchern davor schon eine fertige Struktur für solche Arbeiten. Die lange Zeit ist eigentlich das Zusammentragen des Materials bis zu dem Zeitpunkt, an dem man sich sicher ist, dass man durch seine Sammlung oder Datenbestand oder Zuarbeit anderer Sammler einen großen Teil des Gebietes abdecken kann, welches man vorstellen will. Das Schreiben selbst ist dann reine Fließarbeit."Was genau den 55-Jährigen eigentlich veranlasst hat, das Sammeln zu beginnen, vermag er heute gar nicht mehr zu sagen, schnell wurde es die Leidenschaft jedoch "systematisch" und wie in der DDR nicht ungewöhnlich, war Huschka schon bald Mitglied der Fachgruppe Numismatik Brandenburg im Kulturbund. Aus dieser Zeit stammt auch eines der Lieblingsstücke Huschkas. "Einen Ehrenplatz in meiner Sammlung hat eine Medaille aus Meißner Porzellan, welche meine Mutter in der Pionierrepublik Wilhelm Pieck 1951 bekommen und mir geschenkt hat", so Huschka, der kurz nach der Herausgabe des aktuellen Katalogs schon über eine Fortsetzung des Katalogs nachdenkt: "Da solche Arbeiten auf Sekundärquellen und nicht Herstellerangaben beruhen, sind die Kataloge nie vollständig, wird es immer die eine oder andere Neuentdeckung durch Sammler geben", erklärt Huschka, der die Brandenburger deshalb ermutigt, ihm Informationen zu weiteren oder veröffentlichten Medaillen weiterzuleiten. Erreichbar ist Henning Huschka unter huschkahenning@googlemail.com.