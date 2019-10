Manfred Lutzens

Brandenburg an der Havel Wohl die wenigsten Havelstädter werden es wissen: Das kleine, damals noch eigenständige Kirchmöser hatte den Brandenburgern nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Sache etwas voraus. Denn bereits genau zehn Monate vor dem 1. Abstich beim "großen Bruder", dem im Wiederaufbau befindlichen Stahl-und Walzwerk an der Magdeburger Landstraße, wurde dort nämlich bei einer Festveranstaltung mit Minister Fritz Selbmann eine Feineisenstraße in Gang gesetzt. Das war am 15. September 1949. Dabei hatte es erst am 23. Februar den Startschuss für diesen dort entstehenden metallurgischen Betrieb gegeben. So herrschte dann bei vielen der nahezu 6000 Kirchmöseraner Einwohner wohl eine Art Aufbruchstimmung, als am 13. Oktober des gleichen Jahres zudem erstmals die Grobblech-Walzstrasse anlief.

Auf einem Teil des weiträumigen Areals, wo sich einst das so renommierte, seit Mai 1945 aber von der Roten Armee requirierte Lokomotivwerk RAW Brandenburg-West befand, erhielt diese Fertigungsstätte nun ihren Standort. In unmittelbarer Nachbarschaft befand sich zu jener Zeit ein Panzer- bzw. -reparaturwerk der sowjetischen Besatzungstruppen. Diese hatten die Halle bis dahin noch für die Produktion derartiger schwerer Waffen genutzt. Fortan aber sollte das neue, volkseigene Walzwerk Kirchmöser mit seinen beiden vorgenannten Produktionslinien dazu beitragen, die prekäre Situation der Schwerindustrie in der auf Order der Sowjetunion gerade erst (am 7.10. 49 ) gegründeten DDR allmählich zu verbessern. Und so kam es nur recht, wenn das "Freundesland" aus Demontagebeständen - wie es seinerzeit seitens der Propagandisten hieß -, die benötigten Ausrüstungen für die beiden Walzenstraßen in Kirchmöser-West bereitstellte. "Sie wurden uns als Geschenk von der UdSSR übergeben", lobten später auch die Verfasser einer vom Rat der Stadt in den 1970-er Jahren herausgegebenen Chronik. Gemeint waren damit einige der zahlreichen Anlagen, die nach Kriegsende als Reparationsleistung von (Ost-)Deutschland in das Land der Siegermacht geliefert werden mussten.

Schließlich nahm sich die DDR-Regierung schon am 2. März 1950 erneut des jungen Walzwerkes Kirchmöser an. Und das, um ihm den Namen "Willy Becker" zu geben. "Damit werden insbesondere die Verdienste des inzwischen verstorbenen Leiters der Hauptabteilung Metallurgie im Ministerium für Industrie gewürdigt", so damals die Begründung dazu. Wie in allen anderen DDR-Betrieben ging es dort alsbald ganz im Sinne der Partei vorrangig um Normen, Wettbewerbsziele und "freiwillige" Verpflichtungen. Hier einige Beispiele: "Zu Ehren der ersten Volkswahlen haben die Kollegen der Feineisenstraße ihre Norm freiwillig um 8 Prozent erhöht. Die Knüppelschneide-Kolonne des Betriebes verpflichtete sich zu einer 20prozentigen Normerhöhung im Oktober 1950". Nur einen Monat später wurde verkündet, dass in der Grobblechstraße eine Steigerung der Walzleistung um gar 25 Prozent gelang. Wohl nur noch ein Schmunzeln rufen heutzutage auch solche Meldungen hervor: "Die Brigademitglieder der deutsch-sowjetischen Freundschaft im Werk fahren in der Nacht zum 15.11.1950 eine Sonderschicht zu Ehren der Generalratstagung des Weltgewerkschaftsbundes in Berlin und erreichen eine Normerfüllung von 191 Prozent!". Und gar richtig lautstark ging es dann am 16. Juni 1952 zu: "Zu Ehren der 2. Parteikonferenz der SED beginnt ein Sonderwettbewerb der Blockwalzwerke, der in Kirchmöser noch vor Schichtbeginn im Beisein der Belegschaft durch die Werksirenen eingeleitet wird."

Eine neue Etappe der Entwicklung begann fünf Jahre später, indem der Betrieb gewissermaßen als "kleiner Bruder" dem mittlerweile wieder errichteten Brandenburger Stahlgiganten angeschlossen wurde. Beide zusammen zusammen verwiesen nun auf 6.200 Beschäftigte. An der Feineisen- und Grobblechstraße in Kirchmöser - wie auch Plaue dann 1952 nach Brandenburg eingemeindet -, gingen vornehmlich Bewohner aus diesen beiden Stadtteilen sowie zudem aus Orten der näheren und weiteren Umgebung ihrer Arbeit nach.

Außerhalb des täglichen Schaffens gab es unter anderem Gelegenheit, sich im Klubhaus "Willy Becker" einzufinden. Es wurde wie sein Brandenburger Pendant während der 1960-er Jahre beispielsweise von Helmut Künne geleitet wurde. Neben den zu jener Zeit üblichen zahlreichen Tanz- und anderen Kulturveranstaltungen waren es etliche Zirkel sowie Interessengemeinschaften, die zum Mitmachen einluden. Da trafen sich regelmäßig Mitglieder eines sogenannten Arbeitertheaters ebenso wie Gitarrenspieler, Foto-Amateure und auch die Sänger des gemischten Chores vom Walzwerk Kirchmöser. Allerdings stand das Haus irgendwie stets im Schatten des Klubhauses der Eisenbahner am Seegarten. Zum anderen verwies man jedoch über eine eigene Betriebsportgemeinschaft Stahl, wo dann vornehmlich die Sektionen Segeln und Handball von sich Reden machten.

Jahrzehntelang wurde in der riesigen Halle an der Feineisen- sowie an der Grobblechstrasse insgesamt gute Arbeit geleistet; oftmals galt es, auch dort den teilweise äußerst schwierigen Bedingungen zu trotzen. Mit der friedlichen Revolution im Herbst 1989 sowie den daraus resultierenden völlig veränderten ökonomischen Voraussetzungen und technischen Anforderungen im Weltmaßstab setzte man im Stadtteil Kirchmöser ebenfalls neue Zeichen. Am 16. Juli 1993 schließlich verließ die letzte Bramme den gasgetriebenen Wärmeofen. Die danach stillgelegten Anlagen der Grobblechstrasse wurden später demontiert und verkauft. Unter marktwirtschaftlichen Bedingungen arbeitend, nahmen alsbald eine leistungsfähige Feuerverzinkerei sowie ein auf Leitplanken für Autobahnen spezialisiertes Unternehmen ihre Tätigkeit auf.