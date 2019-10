red

Bad Belzig Am morgigen Montag, 28. Oktober, findet um 18.00 Uhr der vierte Bürgerdialog im Kleinkunstwerk, Mühlenhölzchen 1a, statt. Unter dem Motto "Hallo Nachbar - wer bist du?” wird es diesmal um einen Austausch über die eigenen Werte und die eigene Geschichte gehen. "Bad Belzig spricht"- von Mensch zu Mensch. Ob Wessi oder Ossi, Neu- oder Altbelziger, Geflüchteter oder Einheimischer, politisch oder unpolitisch, rechts oder links, alt oder jung: Hinter all diesen Kategorien - und leider oft auch Vorurteilen - stehen Menschen wie Du und ich. "Wenn wir die Geschichte des anderen hören, können wir ihn oft besser verstehen. Wir können Brücken bauen, Grenzen überwinden und besser in unserer Stadt zusammen leben und zusammen wirken. Was hat dich in deinem Leben geprägt? Was ist Heimat für dich? Wie hast du die Brüche und Wendezeiten in deinem Leben erlebt? Was ist die Erfahrung hinter deinen Meinungen?", lässt Dieter Halbach verlauten.

Dialog heißt: Gehört werden und zuhören. Keine Meinung und kein Thema werden ausgeschlossen, alles kann gesagt werden. Immer in Respekt vor den anderen Meinungen - und auf der Suche nach Verständnis und guten Lösungen und Ideen für Alle. Damit das gelingen kann, achten die Einladenden auf einen geschützten Gesprächsraum, in dem die Regeln eines respektvollen Dialogs gelten. "Der direkte Kontakt unterschiedlicher Menschen erscheint uns zunehmend wichtig für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. In einer Zeit, in der immer mehr übereinander und immer weniger miteinander gesprochen wird, wollen wir eine positive Alternative anbieten."

Die Bürgerdialoge werden 2020 fortgeführt und sollen neben dem gegenseitigen Kennenlernen auch zu einer stärkeren Bürgerbeteiligung in der Stadtpolitik führen. Veranstalter der Bürgerdialoge ist der Respekt e. V. - ein gemeinnütziger Verein aus Bad Belzig mit den Zielen der Gewaltprävention, der kulturellen Verständigung und der Förderung kreativer Projekte. Das Dialogprojekt wird von der Bundeszentrale für politische Bildung (www.miteinanderreden.net) gefördert.