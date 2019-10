Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Die Weichen sind gestellt. Ohne viel Geplänkel haben die Stadtverordneten am Donnerstag einstimmig einem Kooperationsvertrag zwischen dem Landkreis Märkisch-Oderland und der Stadt Altlandsberg zur Schaffung einer sechszügigen Oberschule am Standort Bollensdorfer Weg/Fredersdorfer Chaussee zugestimmt. Auch die Schulkonferenz befürwortet das.

Gleichzeitig ist damit fixiert, dass ihre Stadtschule zum Schuljahresbeginn 2023/2024 von gegenwärtig noch zweizügigem auf sechszügigen Oberschulbetrieb erweitert wird. Mit Vierzügigkeit bei den Erstklässlern im vergangenen Schuljahr verstetigt sich diese Entwicklung und mit Blick auf den Siedlungsdruck wird überdies spätestens zu diesem Zeitpunkt auch mit Fünfzügigkeit für das erste Schuljahr gerechnet.

Eine Schule, zwei Standorte

Beschlossen wurde damit auch, dass ab dem Schuljahr 2023/2024 – also nachdem ein Oberschul-Neubau neben dem Sportplatz am Bollensdorfer Weg fertiggestellt und in Betrieb genommen wurde – die Stadtschule Altlandsberg als gemeinsame Schule an zwei Standorten sowie in Trägerschaft der Stadt Altlandsberg weitergeführt wird: der Oberschultrakt am Bollensdorfer Weg/Fredersdorfer Chaussee und der Grundschulteil in der Klosterstraße.

An diesem, seit etwa einem Jahrhundert angestammten Schulplatz Klosterstraße wird sich auch künftig – laut dem Beschluss – der Sitz der Stadtschule befinden. Der Bürgermeister ist mit diesem sogenannten Schulträgerbeschluss von den Stadtverordneten beauftragt worden, alle erforderlichen Genehmigungen beim zuständigen Ministerium einzuholen, wie es das Brandenburgische Schulgesetz verlangt. Dazu gehört auch noch die Anhörung des Kreisschulbeirates.

Was sich dicht gedrängt so schnell hintereinander liest, umfasste im Vorfeld indes zahlreiche Schritte. Dazu gehörte der Auftrag des Kreistages an den Landrat vom April 2019, mit der Stadt Altlandsberg über die Schaffung weiterer Oberschulplätze zu verhandeln. Hintergrund dafür bildete der festgestellte Mehrbedarf des Landkreises für Schulplätze der Sekundarstufe in den beiden Schulplanbezirken I und II am Berliner Rand.

Dieser regionalen Bedeutsamkeit des vorgesehenen Schulneubaus kommt die Lage des Baugebietes unmittelbar an den Gemeindegrenzen zu Fredersdorf-Vogelsdorf, Neuenhagen und Hoppegarten entgegen, ist der Sachdarstellung zur Beschlussvorlage zu entnehmen.

Gegenwärtig liefen zudem die Planungen für zusätzliche abgestimmte Busanbindungen aus den benachbarten Gemeinden zum Schulstandort, die Bestandteil des kreislichen Nahverkehrsplanes würden. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der neu gebauten Oberschule würden diese Verbindungen eingerichtet.