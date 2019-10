Volkmar Ernst

Oberhavel (MOZ) Mag die Redensart "Aus den Augen, aus dem Sinn" für vieles gelten, für die Feuerwehren kann er nicht angewendet werden. Wer altersbedingt oder aus gesundheitlichen aus dem aktiven Dienst ausscheidet und zur Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr nicht mehr ausrücken kann, der wird nicht in den Ruhestand abgeschoben und vergessen, er wird in die Alters- und Ehrenabteilung versetzt. "Denn auf Eure Erfahrungen und Euer Wissen wollen und können wir nicht verzichten", so das klare Bekenntnis von Steffen Schönfeld, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Oberhavel, zur Eröffnung des Treffens der Alters- und Ehrenabteilungen der Feuerwehren am Sonnabend im Bürgerhaus in Löwenberg. Das war mit gut 200 Gästen gut gefüllt.

Mitgliederzahlen

Im Landkreis gibt es 16 Freiwillige Feuerwehren, die sich in 72 örtliche Abteilungen untergliedern. Die Mitgliederzahl gab Schönfeld mit 3 289 an. Die unterteilt sich ihrerseits in jene Kameraden, die aktiv zu Einsätzen ausrücken, die sich in den Jugendfeuerwehren auf den aktiven Dienst vorbereiten und in den Alters- und Ehrenabteilungen ihr Wissen den folgenden Generationen zur Verfügung stellen. Um keine Nachwuchssorgen zu bekommen, gibt es in einigen Wehren sogar Kinderfeuerwehr-Abteilungen. Auch der Frauenanteil kann sich sehen lassen. Bei den 1 697 Aktiven sind es 200 Frauen, bei den Jugendfeuerwehren ist die Zahl noch besser, da kommen 562 Jungen und 229 Mädchen zum Dienst. Der Alters- und Ehrenabteilung gehören derzeit 573 Mitglieder an, und ein Großteil war am Sonnabend auch zum Treffen gekommen, um mit den ehemaligen Mitstreitern aus anderen Ortsfeuerwehren in Kontakt zu bleiben und sich auszutauschen. Immerhin endet ein Einsatzgebiet nicht an einer Ortsgrenze, sondern rücken die Feuerwehrleute gemeinsam aus.

Wie schnell Feuerwehrleute anpacken und helfen, das konnte Oberhavels Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Sonnabend gleich erleben. Als er sich von seinem Sitz erheben wollte, um für das Grußwort zum Mikrofon zu gehen, da verhakte sich seine Jacke am Stuhl. Prompt hatte der Nachbar ein Messer parat, um ihm zu helfen. Doch keine Angst, die Anzugjacke blieb heil, wie Westkamp sagte und damit zum Dank für das von den Feuerwehrleuten geleistete ehrenamtliche Engagement überleitete. "Wir können als Politiker nur dafür sorgen, dass die Ihnen für ihre Arbeit die bestmögliche Ausrüstung zur Verfügung gestellt wird. Das wollen wir gern tun. Denn Sie machen mit ihrem Einsatz, für den Sie ihre Freizeit opfern, den Landkreis sicherer und vor allem lebenswerter." Dieser Dank gelte gleichermaßen den Ehepartnern und der Familie, die während der Einsätze auf ihre Angehörigen verzichten müssen." Doch ende der Dienst eben nicht mit Ausscheiden aus dem aktiven Dienst, sondern werde auch danach gebraucht. "Sie haben in vielen Jahren Erfahrungen und Wissen gesammelt. Sie sind die Ansprechpartner vor, deshalb brauche wir Sie und deshalb ist es schön, dass Sie heute hier sind."

Bevor in gemütlicher Runde dann Erinnerungen ausgetauscht werden konnten, wurden Mitglieder für ihre treuen Dienste geehrt.