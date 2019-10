Annika Heuer

Falkensee Eigentlich wollte Albert Finley, Bürgermeister einer amerikanischen Kleinstadt, nur ganz ungestört ein paar Tage mit seiner Geliebten Sheila in seinem Landhaus verbringen. Doch ungestört bleiben die beiden definitiv nicht.

Nicht nur der Dorfpolizist Roddie Brandon stört die erhoffte Ruhe, sondern auch Senator Woodford, der mit Albert über seine anstehende Gouverneurskandidatur sprechen möchte. Zu allem Überfluss steht auch noch ein Landstreicher namens Ken Fisher vor der Tür. Dieser beruft sich auf Alberts Wahlversprechen, er werde für Wohnraum für alle sorgen und sich um jeden Bürger der Stadt persönlich kümmern, wenn dieser in Not gerät.

Als sei das nicht genug, erscheint auch noch Alberts Frau, Irene Finley und das Chaos im Landhaus nimmt seinen Lauf. Wie versteckt man auf die Schnelle die Geliebte vor der Ehefrau und wie wird man diesen Fischer wieder los, der sich in den Kopf gesetzt hat, bei Albert einzuziehen?

Eine rasante Komödie, die da heißt "Zum Verlieben, dieser Fischer" von Horst Willems mit politischen Seitenhieben, gespielt von der Theatergruppe Finkenkrug in gewohnter Besetzung. Die Aufführungstermine sind am 1. und 2. November, sowie am 8. und 9. November. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Gespielt wird im Bürgerhaus Finkenkrug in der Feuerbachstraße 23 in Falkensee. Der Eintritt kostet 9 Euro. Karten sollten auf Grund begrenzter Plätze im Vorfeld unter 03322/213477 reserviert werden.