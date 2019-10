GZ

Linde/Grieben (MOZ) Bereits am Freitag zwischen 9.30 und 11.45 Uhr haben Unbekannte an der B 167 zwischen Linde und Grieben die Scheibe eines Peugeot eingeschlagen und eine Handtasche aus dem Fahrzeug gestohlen.

Die Polizei gab den Schaden am Sonntag mit rund 300 Euro an und nahm Ermittlungen auf. In der Pilzsaison kommt es immer wieder zu Diebstählen aus an Wäldern abgestellten Fahrzeugen. Sie appelliert deshalb an Autofahrer, keine Wertsachen in ihren Fahrzeugen zu lassen.