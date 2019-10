OGA

Oberhavel (MOZ) Eine 80-jährige Frau hat am Freitagabend im Hennigsdorfer Maderweg zwei mutmaßliche Einbrecher verjagt.

Die bislang unbekannten Männer hatten kurz nach 21 Uhr einen Tisch unter das Badezimmerfenster des Einfamilienhauses geschoben und in das Gebäude geleuchtet. Dies bemerkte die Bewohnerin und klopfte gegen das Fenster. Die beiden maskierten Täter erschraken und ergriffen die Flucht. Anderenorts waren Einbrecher dagegen erfolgreich. Am Vehlefanzer Kienluch stahlen Unbekannte am Samstagmorgen drei Armbanduhren aus einer unverschlossenen Garage. Schaden: rund 2 500 Euro. In der Staffelder Kuhsiedlung stahlen Einbrecher Schmuck, Geld und Unterhaltungselektronik. Schaden: 6 000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 03301 8510 an.