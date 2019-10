Andrea Linne

Bernau (MOZ) Wer am Wochenende einkaufen oder in die Umgebung starten wollte, hatte es schwer. Rund um Bernau und das Dreieck Barnim, aber auch Ahrensfelde, Mühlenbeck und Wandlitz stauten sich Kolonnen von Fahrzeugen. Grund waren Sperrungen auf der Autobahn 114 auf dem Pankow-Zubringer zur Schönerlinder Straße und am Dreieck Oranienburg.

Der sechsspurige Ausbau der A10, der nun auch noch parallel mit Brücken-Neubauten als Vorboten der Sanierung der A114 aus Berlin zum Dreieck Pankow passiert, führte zu einem großen Chaos und langen Warteschlangen in Oberhavel und im Barnim. Bis Montagmorgen um 5 Uhr war der Bereich ab Pasewalker Straße gesperrt.

Auch rund um das Dreieck Oranienburg stockte es. Fahrzeuge mussten über die B96 oder Hennigsdorf ihren Weg finden. Die Anrainer aller betroffenen Gemeinden hatten unter den Umleitungen zu leiden. Mancher kam nicht einmal mehr vom Hof und rief verärgert bei dieser Zeitung an. Erschwerend kommen Bauarbeiten auf gemeindlichen Straßen hinzu. Auch S2, RE3 und RB24 fuhren teils nur mit Ersatz.