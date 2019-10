OGA

Leegebruch (MOZ) Mit schweren Verletzungen musste ein E-Bike-Fahrer am Sonnabend nach einem Unfall in Leegebruch ins Krankenhaus geflogen werden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 47-Jährige auf dem Radweg am Bärenklauer Weg einem entgegenkommenden Radfahrer ausgewichen, dabei ins Schlingern geraten und schließlich gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.