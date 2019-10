BRAWO

Brandenburg an der Havel "Von Stettin an der Ostsee bis hinunter nach Triest an der Adria ist ein Eiserner Vorhang über den Kontinent gezogen. Hinter jener Linie liegen alle Hauptstädte [...] der Moskauer Kontrolle unterworfen." Winston Churchill, 1946.Dieser "Vorhang" blieb bestehen, bis ihn 1989 die Bürger der Ostblockstaaten zu Fall brachten. Gemeinsam mit Marko Martin, Autor des Buches "Dissidentisches Denken - Reisen zu den Zeugen eines Zeitalters" und Kriegsdienstverweigerer in der DDR, der diese mit seinen Eltern im Mai 1989 verließ, können sich die Teilnehmer der Veranstaltung "Dissidentisches Denken - Lesung und Gespräch anlässlich des Falls des Eisernen Vorhangs in Europa 1989" am kommenden Dienstag, 29. Oktober, von 19 bis 21 Uhr im Interkulturellen Zentrum "Gertrud von Saldern" am Gotthardtkirchplatz namhaften europäischen Dissidentinnen und Dissidenten nähern - Menschen also, die den Diktaturen des vergangenen Jahrhunderts kritisch gegenüberstanden und sich offen gegen das System stellten. In der Veranstaltung, die von der Friedrich-Naumann-Stiftung für Freiheit organisiert wird, wird Marko Martin die Lebenswege und Ideale berühmter Vertreter wie Jürgen Fuchs, Czesław Miłosz oder Pavel Kohout vorstellen. Im Anschluss wollen die Macher mit den Teilnehmern und der Expertin Anna Zienderling, Leiterin des Kollegs für polnische Sprache und Kultur, Mitglied im Vorstand der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Brandenburg und 2. Vorsitzende in der Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte, sowie dem Experten Jürgen Türk, von 1990 bis 2005 Mitglied des Deutschen Bundestags und Ehrenvorsitzender der FDP Brandenburg, er arbeitet zur Zeit an seinem Buch "Aber Schweigen ist mein Ding nicht", das 2020, dem 30. Jahr der Wiedervereinigung, erscheinen soll, über entscheidende Wendepunkte wie den Volksaufstand in der DDR, den Posener Juni, den Prager Frühling, die Besetzung der Danziger Werft und nicht zuletzt die Montagsdemos diskutieren. Spielte sich der Protest nur laut und in der Öffentlichkeit ab? Welche Wege gab es, sich im Alltag kleine Freiheiten zu erkämpfen? Welche Bedeutung hatten Einzelpersonen und was wurde aus ihnen nach dem Fall des "Eisernen Vorhangs"?

Nach der Begrüßung durch Martin Fischer, lokaler Büroleiter Brandenburg der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und Ines Friedrich, stellvertretende Vorsitzende der Europa-Union Land Brandenburg e.V. um 19 Uhr, wird Marko Martin um 19.15 Uhr mit seiner halbstündigen Lesung beginnen, ab 19.45 Uhr, darf unter der Moderation von Martin Fischer mit Marko Martin und den Experten diskutiert werden. Das offizielle Ende der Veranstaltung ist um 20.30 Uhr geplant, danach kann beim gemütlichen Beisammensein weiter gesprochen und diskutiert werden.

Die Organisatoren freuen sich auf rege Teilnahme, Fragen und Anregungen sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen werden unter service@freiheit.org oder 030/22012634 - montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr entgegengenommen. Weitere Informationen: freiheit.org