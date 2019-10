Aileen Hohnstein

Velten Klack, klack, klack – immer wieder ist am Sonnabend dieses Geräusch im Veltener Kommunikationszentrum zu hören. Es entsteht jedes Mal, wenn jemand entscheidet, wie seine Stadt verbessert werden soll, und dann eine kleine Kugel in ein Glasgefäß fallen lässt. Die Regeln bei der Abstimmung des ersten Bürgerhaushalts in Velten sind denkbar einfach: Jeder erhält zu Beginn vier Kugeln, die frei nach Belieben auf die Vorschläge verteilt werden können, für die jeweils ein Glas bereitsteht. Die Projekte mit den meisten Stimmen werden dann bis Ende des kommenden Jahres realisiert. Insgesamt stehen dafür 50 000 Euro zur Verfügung.

Insgesamt stehen am Sonnabend 43 Ideen zur Wahl, in verschiedenen Kategorien wie Natur und Umwelt, Soziales oder Kunst und Kultur. Da wird unter anderem vorgeschlagen, mehr Bänke in der Stadt aufzustellen oder zusätzliche Straßenlampen zu errichten, Frühlingsblüher zu pflanzen oder die Artenvielfalt mittels Blühstreifen an landwirtschaftlichen Flächen zu bewahren. Die Veltener, die zur Abstimmung gekommen sind – vom Kind bis zum Senior ist jede Altersgruppe vertreten –, machen sich die Entscheidung wahrlich nicht leicht. Viele studieren erst einmal die Beschreibungen der einzelnen Vorschläge, die auf großen Plakaten ausgehängt sind, oder blättern sich durch ein Informationsheft. Ist die Wahl für bestimmte Projekte erst einmal getroffen, geht die Abstimmung mitunter sehr schnell. Wie bei Kathrin Kubusch, die alle ihre Kugeln ins Glas für ein einziges Projekt – Saatgut für Blühstreifen auf landwirtschaftlichen Flächen – fallen lassen hat. "Ich finde diesen Vorschlag hervorragend. Und damit er eine Chance bekommt, habe ich ihm alle meine Stimmen gegeben."

Susanne Zamecki, die für den Bürgerhaushalt zuständig ist, ist mit der Resonanz darauf zufrieden. Nicht nur waren im Vorfeld 144 Vorschläge eingereicht worden, von denen allerdings viele nicht zur Wahl gebracht werden konnten, weil sie entweder zu teuer waren oder nicht in den Zuständigkeitsbereich der Stadt fielen. Der Zuspruch der Veltener sei auch am Abstimmungstag groß. Gerechnet hatte Susanne Zamecki mit 300 Wählern bei der ersten Ausgabe des Bürgerhaushalts. Am Ende sind es 396, die ihre Stimme abgegeben haben.

Diese positive Stimmung ist auch im Kommunikationszentrum zu spüren. "Ich finde es gut, dass man in seiner Stadt mitbestimmen kann", sagt Katrin Veit, die selbst auch Vorschläge eingereicht hat. "Ich finde den Bürgerhaushalt toll. Ich hoffe nur, dass die Leute es auch annehmen", sagt Britta Kositz. "Es ist doch sehr gut, dass alle Bürger die Möglichkeit erhalten, ihre Meinung zu äußern, und alle mit ins Boot genommen werden", ergänzt Uwe Kositz. Viel Lob also für den ersten Bürgerhaushalt.