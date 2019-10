Janet Neiser

Müllrose (MOZ) Ich finde solche Märkte einfach schau. Solche handgemachten Sachen, das mag ich." Annette Schulze aus Eisenhüttenstadt ist am Sonnabend das erste Mal beim Müllroser Kreativzauber. Und es dauert nur wenige Minuten, da ist sie im Schützenhaus auch schon fündig geworden. Einen Schneemann aus Keramik lässt sie sich zurückstellen.

Nur wenige Meter weiter weiß die kleine Mila gar nicht, wo sie zuerst hingucken soll. Die verspielten Anhänger sind genauso cool wie die Täschchen. Auch Mama Malgorzata Czajkowska ist verzaubert – sowohl von den strahlenden Augen ihrer Tochter als auch von den vielen handgemachten Schätzen bei diesem Kreativmarkt, der der sechste seiner Art ist. "Wir wohnen zwar in Müllrose, aber zum Kreativzauber haben wir es nie geschafft", erzählt sie. Diesmal gab es aber einen besonderen Magneten. "Meine erste Chefin hat hier auch einen Stand." Als man sich neulich getroffen hatte, wurden nicht nur die Erinnerungen an die gemeinsamen Zugfahrten von Frankfurt nach Berlin ausgetauscht, sondern auch die Informationen zu der Veranstaltung im Schützenhaus. Marianne Umlauft, ihres Zeichens die ehemalige Chefin, hat an diesem Tag gut zu tun. Immer wieder kommen Neugierige und schauen sich an ihrem und den anderen Ständen um.

"Jetzt ist es etwas entspannter, vorhin war es richtig voll", sagt eine Ausstellerin zu einem Bekannten kurz nach dem Mittag. Viele haben gleich vor Ort etwas gegessen: Ein Würstchen vom Förderverein beispielsweise, der den Kreativzauber gemeinsam mit Rona Grünauer organisiert hat. Sie ist die Initiatorin. "Ich wollte so einen Markt ins Leben rufen, weil es so etwas hier sonst nicht gibt", sagt sie. Das Interesse gibt ihr recht. Während sie beim ersten Kreativzauber noch Aussteller suchen musste, kommen die nun zu ihr. 26 waren diesmal dabei. "Mehr geht eigentlich nicht." Selbst vor der Tür gibt es einige Stände, beispielsweise den von Klaus Borgwart. Der über 80-Jährige bietet Holzkunstwerke an. Eine Pilzbegeisterte aus Eisenhüttenstadt kauft bei ihm drei Holzpilze. "Die kommen daheim in den Garten", sagt sie.

Viele Projekte stehen an

Woanders weihnachtet es schon, da werden Weihnachtssterne angeboten. Kunstwerke aus Keramik und Beton sind zu haben. Und handgemachte Ohrclips. Die haben es auch Martina Banse-Hörnigk angetan. Sie ist die neue Vorsitzende des Fördervereins. "Für mich ist es der erste Kreativzauber, den ich in dieser Funktion erlebe", sagt sie. Und natürlich wird sie nicht müde, auch an diesem Tag, für den Verein zu werben. Diesem kommt übrigens das Geld zugute, was beim Kreativzauber für Würstchen, Kuchen, Schmalzstullen und Getränke eingenommen wird. "Wir haben ja auch verschiedene Projekte." Eins der größeren ist der Projektcircus, der im nächsten Jahr an der Schule zu Gast sein wird.