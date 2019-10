Ruth Buder

Fürstenwalde "Heute Jagd" – mit solchen dreieckigen Schildern sind Bürger Freitag und Sonnabend um das Revier Buchte zwischen Großer Tränke und Mönchwinkel vor schießenden Jägern gewarnt worden. Der kommunale Eigenbetrieb Stadtforst Fürstenwalde hatte zur Ansitzdrückjagd eingeladen. Die 66 Jäger, davon 35 Gäste aus Holland, Flensburg und Freiburg, erlegten fünf Rothirsche, vier Wildschweine, 36 Rehe und einen Hasen.

Beim Streckelegen am Sonnabendabend am Forsthaus Kribbelake bei Kirchhofen wurden die Tiere auf Tannengrün gebettet. Stadtforstleiter Thomas Weber sprach von "mittelmäßiger" Beute, weil offenbar viele Pilzsammler zuvor im Wald gewesen seien und das Wild verteilt hätten. Zu den Treibern und Hundeführern gehörte eine Gruppe der Jagdschule Berlin. Unter ihnen Florian Nolte und Patrick von Daake, die die sechsmonatige Ausbildung zum Jäger absolvieren und bei der Jagd praktische Erfahrungen erwarben. Am Forsthaus lernten sie, wie Wild ausgeweidet wird. Danach kam es sofort in den Kühlwagen. Kaufen kann man im Stadtwald erlegtes Wild im Fürstenwalder Tourismusbüro.