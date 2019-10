OGA

Glienicke (MOZ) Ob es ein Versuch war, in das Gebäude einer Glienicker Firma an der Märkischen Allee zu gelangen, bleibt offen. Wenn dies der Plan der Täter war, scheiterten sie am vergangenen Sonnabend.

Gegen 1.30 Uhr warfen Unbekannte einen Mülleimer gegen die gläserne Haupteingangstür des Firmengebäudes, heißt es im Bericht der Polizei. Im Anschluss flüchteten sie vom Tatort. Der Schaden, der an der Tür entstand, wird auf rund 2 000 Euro geschätzt.