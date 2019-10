Ruth Buder

Beeskow (MOZ) Beim Tag der offenen Tür der Musikschule zeigen zuerst die Jüngsten, was sie gelernt haben. Darunter der siebenjährige Mattheo Lassek, der mit seinem Lehrer Rainer Pfundstein drei Stücke auf der Posaune zum Besten gibt. Eine Einlage geben auch einige der Kitakinder, die zur musikalischen Früherziehung mit Kathrin Rechenberger kommen. Der Tag der offenen Tür, zu dem einmal im Jahr eingeladen wird, ist immer eine gute Gelegenheit, alle Angebote kennenzulernen. "Das Schuljahr hat ja gerade begonnen und wir haben noch einige freie Kapazitäten, zum Beispiel bei den Bläsern und Violinen. Aber auch bei den stärker nachgefragten Instrumenten wie Klavier oder Gitarre finden wir immer Möglichkeiten der Aufnahme", sagt Regionalstellenleiter Jürgen Wesner.

Zum Trompetenunterricht hat sich am Sonnabend Paul Schrobbach angemeldet. Der 11-Jährige spielt schon im zweiten Jahr in der Bläserklasse der Grundschule An der Stadtmauer. "Das Interesse an der Trompete habe ich von meinem Opa. Trompete gefällt mir." Die Besonderheit: Paul kann sie auch mit Zahnspange spielen.