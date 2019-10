Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Zum elften Mal hat das Verzehrtheater "Dinner for Fun" sein Zelt am Oranienburger Schlosshafen aufgeschlagen. Die Gäste sind mal wieder begeistert. Shows gibt es bis zum23. November.

Extra aus Neubrandenburg sind Karin und Horst Ehlert am Freitagabend mit ihrer Tochter Andrea zur Premiere von "Dinner for Fun" nach Oranienburg angereist. "Wir waren schon sechsmal hier und hatten noch nie etwas zu beanstanden, weder am Menü noch am Programm", sagt Horst Ehlert und ist auch nach dieser fast vierstündigen Show begeistert: "Es war wieder herrlich hier, gemütlich, unterhaltsam und sehr lecker."

Zum elften Mal hat das Verzehrtheater sein Zelt am Oranienburger Schlosshafen aufgeschlagen. Und Ensemble-Chefin Sabrina Bienas trifft nicht nur bei den Neubrandenburgern auf bekannte Gesichter. Schnell wird deutlich, dass viele nicht zum ersten Mal hier sind. "Dinner for Fun" kann auf eine treue Fanszene setzen. "Wiederholungstäter" nennt Sabrina Brienas ihre Dauergäste, das Stammpublikum sich selbst aber auch. Man kennt sich. Insofern ist die Freude schon groß, als André Hieronymus nur die Bühne betritt. Der kauzige Berliner Zauberer aus Mahlsdorf-Süd ist der Publikumsliebling dieses internationalen Ensembles. Mit staubtrockenem märkischen Humor und launigen Zaubertricks führt er durchs Programm und gibt dabei seinem Publikum gern mal einen mit oder holt es auf die Bühne. Applaus bügelt er schon mal ab ("Danke Keule, falsche Stelle!") oder lobt ihn als "berechtigt". Eben noch auf der Bühne, serviert er Sekunden später, wie alle anderen Künstler auch, den nächsten Gang und die Getränke.

Attraktion im Zelt

Selbst das Servieren gleicht einem Auftritt. So zieht sich das Varieté-Theater über den ganzen Abend, bespielt wird dabei das komplette, heimelig eingerichtete Zelt, das selbst schon eine Attraktion darstellt. Doch nicht nur die Atmosphäre und die Zoten des Zauberers sorgen für ausverkaufte Shows. Es sind vor allem die artistischen Einlagen der Trapezkünstler oder die waghalsige Bühnenrundfahrt auf einem BMX-Rad von David Blundell, der nebenbei auch mit einem optisch spektakulären Schauspiel zwischen Laserstrahlen ein wahres Kunstwerk auf die Bühne bringt, Lionel Richie mimt und zum Finale mit dem gesamten Ensemble ein ausuferndes Queen-Medley zelebriert.

Auch was sich in den Pausen auf den Tellern abspielt, ist bemerkenswert lecker und kunstvoll arrangiert: Bratkartoffel- und Möhrensuppe werden linear nebeneinander auf einem Teller getrennt. Wie das geht? Keine Ahnung. Der Gast bleibt ratlos zurück und genießt auch die anderen Gänge mit Linsensalat, mediterraner Quiche, frischem Salat, zartem Rinderbraten und Apfelstrudel mit Creme-Brülee-Eis. Sterneköche im Zirkuszelt? "Sie reisen gern mal im Wohnwagen mit uns durchs Land", sagt die Theaterchefin über Jan Schaarschmidt und Theis Nielsen, die alles in ihrer mobilen Küche zubereiten.

"Nächstes Jahr kommen wir wieder", sagt Karin Ehlert. Sie hat ein ähnliches Programm im Phantasialand Brühl erlebt. "Das war mir zu perfekt, zu kühl. Hier ist es persönlicher und familiärer. Das gefällt uns besser."