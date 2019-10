Manja Wilde

Neu Zittau (MOZ) Indianernesseln, Disteln und Elfenblumen hat Markus Singer in seiner Schubkarre platziert und zur Remise gefahren. "Sonst haben wir den Tausch immer im Mai gemacht", sagt der Neu Zittauer, den es aus München nach Berlin, dann nach Neu Zittau verschlug. Weil auch im Herbst Pflanzzeit ist, gab es am Sonnabend die Premiere. Rosi John hat ein Körbchen mit Canna-Rhizomen mitgebracht. "Die blühen gelb", verrät sie, stellt die Wurzeln auf dem Tisch von Katrin Stollhoff vom Kesselberg e.V. und nimmt sich dafür violett-blühende Herbstastern mit. Der Verein setzt sich für nachhaltige ökologische Entwicklung ein und gehört zu den Organisatoren der Aktion. "Hier leben viele Pendler, da ist es schön, Treffpunkte zu schaffen", sagt Stollhoff. Rund 30 Interessenten kamen in der ersten Stunde. Darunter Helga Buch. "Ich habe Sonnenhut und Oregano mitgebracht und mir Elfenspiegel und ein Himalaya-Zitronenbäumchen ausgesucht", sagt die Gosenerin zufrieden.