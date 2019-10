Jürgen Rammelt

Rheinsberg Das "Gartenreich" gegenüber dem Rheinsberg Schloss wird immer schöner. Vor allem die ursprünglichen Alleen werden durch die Wiederherstellung der Sichtachsen zunehmend wieder in den Blickpunkt gerückt.

Zu verdanken ist das den "Freunden des Rheinsberger Gartenreiches", die sich innerhalb des Kunst- und Kulturvereins Rheinsberg zu einer losen Arbeitsgruppe zusammengeschlossen haben, um das im 17. Jahrhundert entstandene Gartendenkmal für die Öffentlichkeit wieder erlebbar zu machen. Nachdem es im Frühjahr und Herbst des vergangenen Jahres zwei erfolgreiche Arbeitseinsätze gegeben hatte, folgte am Sonnabend eine weitere Aktion.

Bei herrlichem Herbstwetter hatten sich am Vormittag mehr als 30 Helfer im Boberowwald eingefunden, um dem Wildwuchs und Totholz zu Leibe zu rücken und die einstigen Wegestrukturen wieder sichtbar zu machen. Treffpunkt war erneut der Vier-Alleen-Platz am Warenthiner Damm. Beräumt wurde diesmal der Bereich des Übergangs von der Englischen Partie in die Boberow-Kabeln, wie der Bereich gegenüber dem Schloss bezeichnet wird. Wie Fabian Schwade und Björn Schmidt, die Hauptinitiatoren der Aktion betonten, ist es das Ziel des Einsatzes, die einstige künstlerische Inszenierung des Eingangs in das Gartenkunstwerk für die Rheinsberger und Besucher der Region wiederherzustellen.

Mit Sägen und Astscheren entfernten die in vier Gruppen aufgeteilten Helfer die im Lauf der Jahre zugewachsenen Bereiche, wie den zur Egeria-Grotte führenden Hohlweg und eine auf den Obelisken gerichtete Sichtachse. Auch der Standort des Altars der Proserpina, einer Göttin aus der römischen Mythologie, wurde freigelegt. Den Abschluss des Einsatzes bildete gegen Mittag ein gemeinsames Picknick.

Als Vorbereitung auf den Einsatz hatte es am Vorabend in der ehemaligen Schlossküche einen Vortrag zum Thema "Gartenkunst und Landwirtschaft" gegeben. Dabei ging um die Einbeziehung der Boberow-Kabeln in das Rheinsberger Gartenreich. Referentin war die Kunsthistorikerin Ines Oberhollenzer.