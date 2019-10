Eckhard Handke

Neuruppin Rund 30 Zuhörer hat die öffentliche Chorprobe des Ensembles "Gospelboat Berlin" am Samstagabend in die Neuruppiner Siechenhauskapelle gelockt. Da jede Probe mit einer Lockerungsübung beginnt, forderte Chorleiterin Olga Kisseleva das Publikum auf, doch gleich einmal mitzumachen. Das ließen sich die Anwesenden nicht zweimal sagen: Sie klatschten in die Hände, drehten ihre Hüften und sangen sogar eifrig mit. Weil seit August für Weihnachtsauftritte geübt wird, begann die Probe mit "Es kommt ein Schiff, geladen", arrangiert von Oliver Gies.