Janet Neiser

Schernsdorf (MOZ) Michaela Stenzel gehört nicht zu den Menschen, die man oft sprachlos erlebt. Am Sonnabend aber, da war sie es kurzzeitig. Das Backofenfest in Schernsdorf hatte erst vor etwa einer halben Stunde offiziell begonnen, da war der Kuchen auch schon fast wieder alle. "Das gibt’s doch gar nicht." Die Ortsvorsteherin konnte es kaum fassen. Ihr Lächeln wollte gar nicht mehr enden. Die Tische auf dem Anger waren alle rappelvoll besetzt, die Besucher ließen sich den frischen Kuchen schmecken – an einem durch und durch wundervollen Spätsommertag, der schon wunderbar begann. Der Herbstputz stand an. "Es kamen so viele Leute, dass wir viel mehr geschafft haben, als zunächst geplant", erzählte Michaela Stenzel. Sie schätzte, dass sich 140 bis 150 Helfer eingefunden hatten.

Drei neue Obstbäume

Der Anger war danach nicht wiederzuerkennen. Von den verwilderten Sträuchern gab es keine Spur mehr. Stattdessen standen zwei neue Obstbäume – ein Apfel der Sorte Graham, eine Birne "Gräfin von Paris" – auf der Fläche. Auch an einer anderen Ecke ist Schernsdorf nun um einen Apfelbaum reicher. Finanziert wurden die durch die Gemeinde. Die Feuerwehr, der Bürgerverein und viele andere gehörten zu den Heinzelmännchen, die ihren Ort zum Glänzen gebracht haben. Zunächst hatte Michaela Stenzel Angst, dass alle zu erschöpft sein könnten, um noch zum Backofenfest zu kommen – vor allem als sich nach dem Mittag der Platz leerte. Doch diese Sorge war komplett unbegründet. Die Helfer kamen wieder und viele neue Gäste auch. Das Geld, das durch den Verkauf des Kuchens eingenommen wurde, kommt einer Wippe zugute, die im kommenden Jahr den Spielplatz bereichern soll.

Gemeinschaft stärken

Gegen 13 Uhr wurde der Backofen auf Betriebstemperatur gebracht. Dann verschwanden die Kuchen darin und wurden ausgebacken. "Dann duftet es hier auf dem ganzen Platz", schwärmte Steffen Fischer, der laut Ortsvorsteherin der Backofenbeauftragte ist. "Dann stehen die Menschen hier rum und es läuft ihnen das Wasser im Mund zusammen." Es gebe einfach nichts Besseres, als Brot oder Kuchen, was im Steinofen gebacken wird. Fischer kennt sich aus, beschäftigt sich seit einer kleinen Ewigkeit mit Steinöfen. Es war das zweite Mal in diesem Jahr, dass das Bauwerk in Schernsdorf aufgeheizt wurde. Zuvor war diese Tradition eingeschlafen. Am Anger steht der Backofen seit 1991. Doch viele Feldsteine, die in ihm stecken, stammen vom Original, das einst auf einem Privatgrundstück stand.

"Wir wollen die Tradition wieder aufleben lassen", betonte Michaela Stenzel. "Schließlich sind wir auch zur Wahl angetreten, um unser Dorf freundlicher und gemeinschaftlicher zu machen. Das haben wir heute getan."