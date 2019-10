Mathias Puddig

Berlin (NBR) Der Untergang (oder die Rettung) der SPD ist am Sonnabend noch einmal vertagt worden.

Weder ist Vizekanzler Olaf Scholz aus dem Rennen geflogen, was unabsehbare Folgen für die Große Koalition gehabt hätte, noch standen zwei Pro-Groko-Duos als Sieger auf der Bühne des Willy­-Brandt-Hauses, was großen Ärger mit dem linken Parteiflügel bedeutet hätte. Das Rennen um den Parteivorsitz ist weiter völlig offen. Und gleichzeitig zeigt sich: Die SPD hat in den vergangenen 150 Tagen auf Chefsuche nicht eines ihrer Probleme lösen können.

Das beginnt schon beim Blick auf zwei Zahlen. Einerseits war da die sehr ernüchternde Wahlbeteiligung von 53 Prozent. Seit Wochen arbeiten die Angestellten im Willy-Brandt-Haus daran, den Prozess auf dem Weg zur neuen Parteispitze zu organisieren. Die Sozialdemokraten haben einen riesigen Aufwand getrieben, um mit ihren Regionalkonferenzen nach innen und auch nach außen so viel Strahlkraft wie möglich zu entwickeln. Wenn es 198 855 Genossen dann trotzdem egal ist, wer künftig ihre Partei führt, dann sollte die kommissarische Parteispitze alarmiert sein und nicht – wie am Samstag geschehen – von einer guten Beteiligung schwärmen.

Solche Ansagen wirken sich nämlich schnell auf die zweite erschreckende Zahl aus, die schnöden Umfragewerte. Als Andrea Nahles im Sommer zurücktrat, lag die SPD zwischen 12 und 16 Prozent, und genau da liegt sie immer noch. Die Deutschlandtour ihrer besten Leute, zu der durchaus auch Nicht-Mitglieder willkommen waren, hätte alle Politikinteressierten wieder neugierig auf die SPD machen können. Doch auch hier: eher gepflegtes Desinteresse.

Die SPD muss jetzt hoffen, dass es vor der Stichwahl besser läuft. Die Voraussetzungen dafür sind besser. Statt sechs gibt es nur noch zwei Bewerberteams, und keines von ihnen befindet sich in einer Favoritenrolle. Es kann also spannend werden. Gelingt es, die vielen Nicht-Wähler doch noch zu mobilisieren? Für wen entscheiden sich die Unterstützer der unterlegenen Kandidaten? Nichts ist sicher.

Dazu kommt: Beide Duos haben künftig in den Debatten deutlich mehr Zeit, um tiefer ins Inhaltliche zu gehen. Davon können sowohl Scholz als auch Walter-Borjans – beides nicht gerade Männer prägnanter Sätze – profitieren, wenn sie es denn wollen. Sie müssen es allerdings auch wollen, denn ohne klare, vielleicht sogar scharfe Positionen wird auch die zweite Runde am Desinteresse der Zuschauer scheitern – mit schlimmen Folgen für die Autorität der künftigen Chefs.

Dass Scholz jetzt angekündigt hat, beim innerparteilichen Wahlkampf nicht polarisieren zu wollen, sollte die Partei deshalb aufhorchen lassen. Mit dieser merkelhaften Haltung wird es der SPD sicher nicht gelingen, neue Strahlkraft nach innen und außen zu entwickeln. Die Leute wollen endlich wissen, wofür die Sozialdemokraten stehen, wie und auch mit wem sie die Zukunft gestalten wollen. Viel zu lange war das nämlich unklar.

