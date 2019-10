jk

Eberswalde Am frühen Sonnabend gegen fünf Uhr wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen und der Berufsfeuerwehr Eberswalde von einem Alarm aus dem Schlaf gerissen. Eine Werkstatt an der Angermünder Chaussee 1 stand in Flammen, diese drohten auf ein Reifenlager überzugreifen, wie Felix Schwendike von der Berufsfeuerwehr gegenüber der MOZ erklärt. Die Wehr sei mit 62 Mann vor Ort gewesen, auch die Abteilung Biesenthal rückte mit ihrer Drehleiter an. Dazu kamen Rettungsdienst und Polizei.. Die Werkstatt habe in voller Ausdehnung in Flammen gestanden, das Dach sei eingestürzt, ein Auto, das auf einer Hebebühne in der Werkstatt stand, brannte aus.

Ein Übergreifen auf das Reifenlager konnte jedoch verhindert werden. Die Polizei gehe von Brandstiftung aus, so Schwendike. Das Feuer war gegen 8.30 Uhr gelöscht, gegen elf Uhr wurde die Feuerwehr jedoch erneut alarmiert, weil ein Glutnest offenbar aufgeflammt war. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden, auch die Einsatzkräfte kehrten alle gesund zurück, erklärt Schwendike, der die Einsatzleitung im Laufe des Tages von Eick Reimann übernahm.