Siegmar Trenkler

Nietwerder (MOZ) Nachdem der Neuruppiner Ortsteil Nietwerder einige Monate ohne einen Ortsbeirat auskommen musste, ist das Gremium seit Sonntagabend wieder besetzt. 111 gültige Stimmzettel waren im Gemeindebüro ausgezählt worden. Damit hatte sich fast die Hälfte der insgesamt 247 Stimmberechtigten an der Abstimmung beteiligt. Zu Wahl standen vier Kandidaten: Wolfram Händel, Doreen Bree, Martin Krebs und André Ballast. 139 Stimmen, mit Abstand die meisten, erhielt Händel, der damit seine vierte Amtsperiode als Ortsvorsteher von Nietwerder antreten wird. Bree bekam 75 Stimmen. Auf Krebs entfielen 65. Für André Ballast, der für Pro Ruppin in der Stadtverordnetenversammlung sitzt, wurde 51-mal gestimmt. Händel, Bree und Krebs bilden somit den neuen Ortsbeirat. Das Ergebnis gilt als vorläufig, bis es vom Wahlausschuss der Stadt, der am Dienstag um 18 Uhr öffentlich tagt, bestätigt wird. Händel zeigte sich sehr erfreut über das Ergebnis. Durch die Neuwahl hat der Ortsbeirat wieder drei Mitglieder. Nach der Wahl im Mai wären zwei Sitze auf Ballast entfallen, womit das Gremium nur zwei Mitglieder gehabt hätte.