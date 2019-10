Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Auf den großen Bahnhof hat die Oranienburger Stadtverwaltung bei der finalen Abstimmung für den Bürgerhaushalt am Freitagabend verzichtet. Das Wahllokal im Regine-Hildebrandt-Haus am Rande der Lichternacht beschränkt sich auf das Nötigste. Auf den Tischen finden Bürger Zettel, auf denen die Vorschläge aufgelistet sind. Abgestimmt wird auf zwei Laptops. Ein Rahmenprogramm oder eine effektvolle Dramaturgie, wie sie zum Beispiel Glienicke, Hennigsdorf und Velten zu solchen Anlässen mit Abstimmungen auf iPads, in Glasröhren oder Bonbongläsern zelebrieren, gibt es hier nicht. Und offensichtlich vermisst das auch niemand.

Die meisten der 771 Oranienburger, die die Verteilung der 100 000 Euro mitbestimmt haben, hatten das in den vergangenen Wochen ohnehin über das Internet getan. 70 waren bis Freitag zu diesem Zwecke im Bürgeramt vorstellig geworden. Ins Regine-Hildebrandt-Haus kommen am Freitagabend noch 148. Zu den ersten gehören Alexandra Hesse und Marcel Vogt. Und sie haben ein spezielles Anliegen: "Die Lebenshilfe will Peter und der Wolf aufführen und braucht dafür Geld. Ich will den Peter spielen. Deshalb stimme ich jetzt dafür", sagt Alexandra Hesse. Marcel Vogt tut es ihr gleich. Am Ende reichen ihre Stimmen zwar nicht, Alexandra Hesse ist trotzdem gern gekommen. "Ich finde es toll, dass wir Oranienburger gefragt werden, was in der Stadt passieren soll." So sieht es auch die bündnisgrüne Kreistagsabgeordnete Yvonne Trenner: "Das ist gelebte Mitbestimmung", sagt sie, während sie noch die Liste studiert. Zu Hause hat sie sich mit ihrer Tochter schon beraten. 14 Ideen haben sie in die engere Wahl gezogen, nun muss sie sich entscheiden.

Ursprünglich hatten die Oranienburger 236 Vorschläge eingebracht. Die meisten wurden aber nicht zur Abstimmung gebracht, weil sie etwa schon realisiert oder ohnehin bereits geplant oder schlicht zu teuer sind. Das Budget ist auf 20 000 Euro pro Projekt gedeckelt. Folgekosten dürfen auch keine entstehen. Deshalb standen unter anderem die Wünsche nach dem Tunneldurchstich am Bahnhof oder die vorgeschlagene Hochschule für IT-Spezialisten nicht auf der Liste. Übrig blieben 66.

Durchgesetzt haben sich am Ende die bessere Beleuchtung der Spazierwege am Lehnitzsee, Spielgeräte für Kinder in Oranienburg und Zehlendorf, die Verschönerung des Bolzplatzes in Germendorf, Stadtpläne für Touristen am Bahnhof, Nistkästen auf Schul- und Kitagrundstücken sowie Trixi-Spiegel an schwierigen Fahrradkreuzungen. Auch sollen Grünflächen seltener gemäht und mit Stauden für Bienen ergänzt werden.