Bad Freienwalde (MOZ) Bad Freienwalde. Artistik und Tiere haben die Bad Freienwalder bei den vier Vorstellungen des Ostfriesland-Circus am Wochenende erlebt. Lamas, Alpakas, Kamele und Pferde gehören zu den Tieren, die mit dem Circus reisen. In der Manege werden sie von Zirkusdirektor Thomas Lauenburger und seiner Frau vorgeführt. Insgesamt gehören zehn Personen zur Zirkusfamilie, die ihr Winterquartier im ostfriesischen Aurich aufschlägt. Wer ihn verpasst hat, kann dieses großartige Familienunternehmen ab 31. Oktober in Biesenthal und ab 7. November in Rüdnitz erleben.