Fratzen schnitzen: Am Groß Neuendorfer Maschinenhaus Joesphine (7, Berlin), beobachtet von Opa Wolfgang Wodarzik (l.) und unterstützt von Heike Fröhlich (Landfrauenverein) eifrig am Kürbis. Uli Ziesak aus Ortwig nutzte lieber die Bohrmaschine. © Foto: Cornelia Link-Adam

Cornelia Link-Adam

Groß Neuendorf, Gusow, Neutrebbin (MOZ, Doris Steinkraus) In Groß Neuendorf lud der Landfrauenverein nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wieder ans Maschinenhaus ein, wo aus Kürbissen gruselige Fratzen geschnitzt werden konnten. Das mochten nicht nur Tages-Ausflügler aus Berlin, sondern auch immer mehr Besucher aus dem direkten Umland, die am Nachmittag den Weg an die Oder fanden. Ramona Melchert, die Vereinsvorsitzende der Landfrauen, wollte das Fest dann auch nicht Halloween nennen, sondern eher ein Kürbisfest. Viele Exemplare lagen bereit, aus denen Fratzen geschnitzt worden. Diese hatten die Landfrauen selbst angebaut oder auch zum Teil aus dem Nachbardorf Ortwig gespendet bekommen. Gegen Spende gab es am Nachbartisch aber auch die Möglichkeit, Herbstdeko zu basteln. Kleine Drachen aus Papier, aber auch Maismännchen, Geister aus Stoff und Mumienlichter (mit bunten Verbänden umwickelte Gläser) kamen gut an. Darüber hinaus griffen viele Gäste gern bei Kaffee, Kuchen und Apfelpunsch zu.

Hunderte pilgerten am Sonnabend aber auch zur Halloweenparty nach Gusow, das kurzerhand für diesen Abend Gruselow hieß. Der Dorfclub mit seinem Vorsitzenden Jens Thiemann hatte am Vorabend hunderte Kürbisse geschnitzt, die die Straßen zum Festplatz leuchtend säumten. Viele Kinder kamen kostümiert. Sie waren die Stars des Abends, bekamen nicht nur alle Getränke und den Imbiss gratis, sondern wurden auch mit Süßem verwöhnt. Ein langer Zug setzte sich zum Hundesportplatz in Bewegung. Unter bewährter Regie von Frank Klausing hatten Helfer einen Gruselpark installiert. Geister und Cocons blinkten und eine riesige Spinne ließ es Bonbons regnen.

Die Gruselhauptstadt des Landkreises war am Samstagabend sicherlich Neutrebbin. Schon im Vorfeld hatten viele Anwohner ihre Grundstücke mit Hexen, Spinnen und Geistern dekoriert, nun leuchteten auch noch unzählige Kürbisse in den Vorgärten. Die wurden von Hunderten Besuchern aus der ganzen Region bestaunt, die beim 6. Halloweenumzug vom Friedensplatz aus die Hauptstraße entlang liefen und den Festplatz am Pappelweg erreichten. Unterwegs gab es schon etliche schaurige Überraschungen durch umherwandelnde Zombis und Monster, Geschrei und Flackerlicht. Die Organisatoren des Halloweenfestes, der Sportverein Hertha 23 Neutrebbin, zog wieder alle Register. "Es kommen immer mehr Besucher", strahlte Gunnar Riffer, einer der Vorstandsvorsitzenden. Und im Umzug sah er nicht nur viele gruselige Gestalten mitlaufen, auch auf dem Festplatz ging das Schauern weiter. Mutige wagten den Grusellauf durchs Dunkle, andere stärkten sich lieber an Gegrilltem, Hexensuppe mit Spinnenbeinen, Getränken und tanzten zur Musik von DJ Timo durch die Nacht. Viele Süßigkeiten. hergestellt von Eltern, gab es am Stand der Grundschule. Prämiert wurde auch wieder die besten Kostüme der Kinder und Erwachsenen. Kaum hatte das Feuerwerk den Nachthimmel erleuchtet, steckte die Freiwillige Feuerwehr einen riesigen Scheiterhaufen an – obenauf prangte passend eine Halloweenfigur mit Kürbiskopf.