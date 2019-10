Aileen Hohnstein

Oranienburg Rock, Pop, Schlager – die musikalische Vielfalt war am Sonnabend wieder hoch beim mittlerweile 13. Oranienburger Kneipenfest. In zehn Lokalen gab es Livemusik auf die Ohren.

Zum ersten Mal dabei war in diesem Jahr Astrid Welz-Krienke, Chefin der "Sonnenburg". "Meine Mitarbeiter wollten unbedingt beim Kneipenfest mitmachen", erzählt sie. Im Restaurant stand dann Sabine Brand in einer improvisierten Bühnenecke. Ebenfalls eine Premiere, denn obwohl die Künstlerin Oranienburgerin ist, ist sie noch nie beim hiesigen Kneipenfest aufgetreten. Ein paar Minuten später ließ sich das Publikum in der "Sonnenburg" von der Sängerin, die selbst auch Saxophon spielte und von Mann Bernd an der Gitarre begleitet wurde, vom charmant vorgetragenen Pop-Schlager-Mix mitreißen. Schon beim dritten Lied tanzte ein Paar, und das sicher nicht nur, weil den ersten Tänzern eine CD als Belohnung versprochen wurde.

Oranienburger Lokalmatadore traten auch im Sachsenhausener "Oranjehus" auf. Die Band "Effect" gab Rock- und Pophits der jüngeren Zeit zum Besten, zum Beispiel von Tim Bendzko oder Pink. Der Funke sprang schnell aufs Publikum über, es wurde mitgetanzt und mitgesungen. Fast verschwammen die Grenzen zwischen Tanz- und Bühnenbereich. "Die Stimmung ist noch viel besser als beim letzten Mal", freute sich Sängerin Agnes Manzke. Bereits im März hatte sie beim Kneipenfest im "Oranjehus" gespielt.

Aller guten Dinge sind drei, und so zog eine weitere Oranienburger Band die Fans an. Im "Kellerkind" spielte die Band "On The Rocks" und der Raum war so dicht gedrängt, dass zwischenzeitlich kaum die Möglichkeit bestand, selbst einen Blick auf die vier Musiker zu werfen. Eine Etage höher war es da wesentlich luftiger. Im Saal des Oranienwerks präsentierte die Potsdamer Band "Buddy Butcher" Rockklassiker aus mehr als fünf Jahrzehnten. Viel Spaß hatten dort Christine Bauer, Lydia Lobenherbst und Yvonne Uewerschaer, die im Oranienwerk ihre dritte Location erreicht hatten – und für den Rest des Abends dort bleiben wollten. "Wir haben die Band schon im März gesehen und wollten die unbedingt wiedersehen. Der Sänger ist richtig gut", erzählte Christine Bauer. Die drei Frauen sind Fans vom Kneipenfest und nehmen immer wieder gern daran teil. "Nur der Preis für die Karten ist ein bisschen zu hoch. Von März bis jetzt ist es um einen Euro teurer geworden", merkte Lydia an. Insgesamt aber überwog der positive Eindruck. "Ich finde es immer schön", fand Yvonne. "Und auch die Busfahrer sind top, das klappt alles super", erwähnte Christine.