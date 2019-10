Uwe Spranger

Neuenhagen (MOZ) Der Freundeskreis Miniaturbuch Berlin hat am Sonnabend seine Miniaturbuch-Kauf- und Tauschbörse in der Neuenhagener Anna-Ditzen-Bibliothek durchgeführt. Normalerweise findet die im Kulturgut Berlin-Marzahn statt, wo sich die Fans der kleinen Lektüre jeden zweiten Donnerstag im Monat auch zum Fachsimpeln treffen, aber diesmal hatte sie ein gemeinsames Projekt mit der Gemeinde Neuenhagen in den Ort geführt (siehe Seite 15).

Den Verein gibt es seit Ende der 1980er-Jahre. Damals habe es viele Produzenten von Miniaturbüchern gegeben, erklärt Vereinsvorsitzender Udo Haedicke. Jetzt seien es in Deutschland kaum eine Hand voll Verlage sowie einige private Hersteller, sei das Minibuch ein Nischenprodukt. Mit Auflagen von 2000 bis 3000 Stück. Einfache neue Exemplare kosten ab fünf Euro, bessere ab 25 und solche mit Kopfgold oder komplett goldbelegtem Papier-außenrand deutlich mehr. Liebhaberstücke bringen bisweilen auch mehrere 1000 Euro. Es gibt spezielle Kataloge und Dissertationen über das Mini-Buch, das ohne Hilfsmittel zu lesen sein muss und maximal 10x10 Zentimeter groß sein darf.