Volkmar Ernst

Mildenberg (MOZ) Mehrere Hundert Besucher informierten sich auf der Hochzeitsmesse im Ziegeleipark in Mildenberg über aktuelle Trends.

Ein weißes Hochzeitskleid, das ist noch immer der Traum vieler Bräute. Doch Weiß ist nicht gleich Weiß. Da muss zwischen den Farbtönen haut- und cremefarben, vanille, apricot, rosé und vielen anderen Nuancen unterschieden werden. Auch "Glitzer in den unterschiedlichsten Variationen" ist begehrt, mal als schmückender Gürtel für die Taille, aber auch als verspielte Stickerei auf dem gesamten Kleid verteilt. Ralph und Stephanie Cornelius vom "Brautzauber"-Geschäft in Oranienburg-Sachsenhausen, die erstmals an der Hochzeitsmesse in Mildenberg teilnehmen, hatten viele Fragen zu beantworten – und sie taten das gern. Denn, auch wenn der Mann das Brautkleid erst am Hochzeitstag zu sehen bekommt, so muss der Anzug doch zum ausgewählten Farbton passen. Die Tipps zur Farbwahl der Anzüge gab es für die Bräute gleich dazu.

Auch diesmal waren wieder mehrere Hundert Besucher in den Ziegeleipark gekommen, um sich über aktuelle Hochzeitstrends zu informieren. Kutsche oder Strechlimousine, Rot- oder Weißgold für die Ringe, vielleicht aber auch Platin? Die Auswahl ist groß und die Qual bei der Wahl umso größer. Das musste auch das Damentrio Suanne Pillatzki, Birgit Demnick und Janet Pottschall feststellen, von denen die ersten beiden im kommenden Jahr vor den Traualtar treten wollen. Sie waren extra ohne Anhang gekommen, "weil der bei der erforderlichen Fachsimpelei nur stört." Wichtig war dem Trio, sich für die anstehende Feier Inspirationen zu holen. "Die Termine stehen fest, nun muss alles dafür vorbereitet werden. Das wollen wir in Ruhe angehen", so Susanne Pillatzki.

Zwei Trends zeichnen sich aktuell bei den Hochzeiten ab, hat Annett Leppschies als Organisatorin des Events feststellen können. "Da gibt es auf der einen Seite diejenigen, die nur "Ja" sagen und dann verreisen. Die anderen sind die, die das volle Programm haben und richtig groß feiern wollen, denen bieten wir mit der Messe sozusagen das Rundum-Paket an."