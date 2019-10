Roland Möller

Neuruppin Trotz Staugefahr bei der Anreise und einem kräftigen Regenschauer am Morgen zählte der Kreissportbund (KSB) Ostprignitz-Ruppin am Sonntag 394 Teilnehmer beim Hubertuslauf. "Oft ist es ja so, die Läufer schauen morgens aus dem Fenster, es regnet, es wird nicht gestartet. Und dann noch die vielen Baustellen rund um Neuruppin, der Brückenabriss an der Autobahn, die Stauwarnungen in Zeitung und im Radio. Da sind fast 400 Teilnehmer sehr gut", zeigte sich Thomas Krieglstein, Geschäftsführer des KSB, zufrieden mit der Resonanz. Dennoch waren in den 43 Auflagen zuvor auch schon mal mehr als 500 Teilnehmer gezählt worden.

Kurz vor 10 Uhr wirkte das Startgelände am Neuruppiner Oberstufenzentrum noch etwas verlassen. Helfer erledigten die letzten Vorbereitungen, einige Läufer erwärmten sich. Doch kurz vor dem ersten Start um 10.15 Uhr des integrierten Firmenlaufes über zehn Kilometer strömten die Läufer zur Startlinie. Allein 15 Firmen aus der Region stellten teilweise mehrere Teams für die Drei-Kilometer-Strecke. Hinzu kamen im ersten von drei Startblöcken 38 Männer und drei Frauen über die 27 Kilometer-Schleife. Eine Dreiviertelstunde später schickte Maik Buschmann von der Stadtverwaltung Neuruppin mit dem Startschuss noch einmal 140 Läufer über die acht Kilometer, 54 über die 15 Kilometer und 40 Walker auf die Stecke durch den herbstlichen Wald.

"Die Strecke war wieder gut präpariert und ist superschön. Ich laufe gern auf Waldboden. Und auch das Wetter passte", sagte Läuferin Anja Grothe-Kraft (LC Dosse Wittstock), die über acht Kilometer Dritte wurde. Allerdings ärgerten sich zwei Läufer, die einmal falsch abbogen, den Fehler zwar schnell bemerkten, aber eine bessere Platzierung verpassten. "Es standen überall Streckenposten. Keine Ahnung, warum das passierte", bedauerte Krieglstein dieses Missgeschick. "Wir hatten schöne Starterfelder, gute Zeiten und das Wetter hat auch gehalten. Also alles gut", so Krieglstein.

Es gewannen auf den acht Kilometern Ellen Schlieker und Thomas Röper. Jana Heinrich und Markus Riemer siegten über 15 Kilometer sowie Rebecca Schrank und Stefan Schulz über die 27 Kilometer.