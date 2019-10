Hans Eberhard

Frankfurt Mit einem klaren 3:0 (1:0)-Erfolg über Grün-Weiß Lübben ist der 1. FCF auf den 2. Platz der Brandenburgliga vorgestoßen und hat sich für eine überaus noble Geste zugleich Respekt und einen Fairnesspreis verdient: Er schenkte den Gästen einen "geschenkten" Elfmeter.

Was war passiert in jener 43. Minute? Die Gäste wollten nach "ihrem" Schiedsrichterball die Kugel in die eigenen Reihen zurück schlagen. Niklas Weddemar – Vollblutfußballer wie sein Vater Carsten Moritz – hatte die eigentlich moralische Vorteilsauslegung für Lübben jedoch nicht mitbekommen. Er attackierte sofort im Vorwärtsgang und wurde im Strafraum von einem über so viel Dreistigkeit erzürnten Nico Lehmann zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter gab Elfmeter – was sollte er auch sonst tun in solch einer Situation? Es gab ja keinen Regelverstoß von Jungstürmer Weddemar ...

Kurze Beratung zwischen Paul Karaszewski und Kapitän Erik Huwe und eine Blickverständigung mit Jan Mutschler an der Seitenlinie – man war sich einig. Marcel Georgi schritt zum Punkt und lupfte die Pille aus dem Stand ganz langsam geradeaus in die schon erhobenen Arme des Gäste-Torwarts. Die Oderstädter schenkten so den "geschenkten" Elfer den Spreewäldern, und das beim Stand von 0:0 – Applaus von beiden Seiten! Bei Profis kaum denkbar ...

Die Gastgeber bestimmten von Anfang an deutlich die Szenerie gegen ersatzgeschwächte Grün-Weiße. Sie kamen oft über die Außen, zeigten sich variabel, kombinierten phasenweise auch gut. Tormöglichkeiten mussten sich bei ständigem Offensivdruck mit wechselseitiger Unterstützung durch aufgerückte Verteidiger zwangsweise ergeben (Robin Grothe, zweimal Sebastian Lawrenz, Maik Frühauf). Die Lübbener verteidigten lange geschickt und resolut, konnten nach vorn aber nur Nadelstiche setzen. Ihre beste Gelegenheit ergab sich nach einer FCF-Abwehraktion, die der Unparteiische als Rückspiel auf den Schlussmann wertete. Den halbrechten Freistoß aus fünf Metern drosch Benjamin Peschk jedoch in die vielbeinige Verteidigungsmauer (21.). Die überfällige Führung zum Halbzeit-Ende besorgte der Jüngste auf dem Rasen. Hendrik Haack, gerade 18 geworden, war nach abgewehrter Kopfballablage von Lawrenz mit 13-Meter-Direktschuss erfolgreich.

Sonnabend beim Tabellendritten

Sandro Henning, im Zweikampf meist nur zweiter Sieger, sorgte nach öffnendem Querpass von Frühauf für das 2:0, vergab wie andere aber weitere Chancen. Als Lawrenz zu spät den quirligen Rodrigues störte, rettete Marvin Benno Lähne auf Kosten eines Strafstoßes. Den freilich parierte er in großer Manier gegen den Brasilianer (61.), entschärfte später auch den gewaltigen Fernschuss von Lehmann. Eine Überzahlsituation wurde leichtfertig vertan. Grothe und Herzberg scheiterten nacheinander am stark haltenden Rene Margraff, ehe der eingewechselte Artur Aniol nach Vorlage von Huwe den Schlusspunkt setzte.

Jan Mutschler zeigte sich trotz alter Abschlussschwäche mit dem Resultat sehr zufrieden. "Kompliment, das war eine starke Vorstellung mit viel Geduld gegen einen defensiven Partner", urteilte der Coach, der "die Steigerung von Robin Grothe" hervorhob. Allerdings: "Beim Elfer gegen uns zeigten wir uns zu sorglos."

Sein Gegenüber Vragel da Silva erklärte: "Wir kämpften ersatzgeschwächt gegen einen spielstarken Gegner in einem betont fairen Vergleich." Bei der Begründung des Fehlens von einigen Stammkräften konnte sich der Brasilianer einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Manchmal genügt es offensichtlich, wenn ein Finger ein Wehwehchen hat ..."

Zum nächsten Verfolgerduell kommt es kommenden Sonnabend. Dann sind die Oderstädter beim Tabellendritten Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf zu Gast.

1. FC Frankfurt: Marvin Benno Lähne – Lars Wiedenhöft, Hendrik Haack, Sebastian Lawrenz, Erik Huwe – Paul Karaszewski, Maik Frühauf (75. Leon Herzberg) – Sandro Henning (75. Bill Seiring), Robin Grothe – Niklas Weddemar (63. Artur Aniol), Marcel Georgi

Schiedsrichter: Tobias Collin (Templin) – Zuschauer: 110