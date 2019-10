Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Fußball-Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt hat in Neuruppin mit dem 0:2 (0:1) seine siebte Saisonniederlage kassiert. Dennoch bescheinigt der Trainer des Tabellenvorletzten, Andreas Schmidt, seinem Team eine ordentliche Vorstellung. "Die Mannschaft hat sehr gut gegengehalten, sehr diszipliniert gespielt, insgesamt sehr kompakt gestanden und damit nur wenig zugelassen."

So sahen die Zuschauer im Volksparkstadion eine wenig mitreißende Partie, in der die Gastgeber Mühe hatten, gegen die tief gestaffelt stehenden Gäste Möglichkeiten herauszuspielen. So musste für das 1:0 der Neuruppiner schon eine Standard-Situation herhalten. Maurice Malak verwandelte einen Freistoß direkt zum 1:0. "Das war ein Flatterball an die Latten-Unterkante, da konnte Matthias Kreutzer nicht viel machen", sagt Schmidt. Der 37-jährige Ersatztorwart vertrat den beruflich verhinderten Martin Stemmler.

Auch die Gäste erarbeiteten sich einige wenige gute Offensivaktionen durch Maciej Ossowski und Georges Florent Mooh Djike, doch sie kamen nicht in zwingende Schusspositionen. So mussten die Eisenhüttenstädter in der zweiten Halbzeit einem Rückstand hinterherlaufen, doch zu den angestrebten guten Torchancen kamen sie nicht.

Zwar störten die Gäste weiterhin den MSV erfolgreich im Spielaufbau, doch nach einem der wenigen Defensiv-Fehler der FCE-Verteidigung traf der eingewechselte Tobias Völkel zum 2:0. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld und dem folgenden Konter konnte Kreutzer nicht mehr schnell genug eingreifen, der Ball rutschte dem Torwart unglücklich unter seinem Körper hindurch ins Tor.

Den Gästen läuft die Zeit davon

Das war in der 80. Minute, den Gästen lief nun zunehmend die Zeit davon. Da nur zwei Feldspieler auf der Bank saßen, waren in dieser Hinsicht Schmidt taktisch die Hände gebunden. So konnte er nur noch feststellen: "Hinsichtlich der Aufstellung haben wir unsere Möglichkeiten ausgereizt. Die Leistung heute hat gezeigt, dass das Mannschaftsgefüge intakt ist. Sie hat eine gewisse Entschlossenheit an den Tag gelegt und eine gute Auswärtsleistung geboten. Doch dieses Spiel hat leider auch gezeigt, ohne unsere Leistungsträger, von denen heute einige wieder fehlten, können wir die Klasse nicht halten."

FC Eisenhüttenstadt: Matthias Kreutzer – Christoph Krüger, David Steinbeiß, Johann Krüger, Tony Wernicke – Maciej Piotr Ossowski, Lukas Szywala (81. Philipp Zacharias), Hermann Wamba Tsafack, Hoang Sa Nguyen Ngoc, Nico Fischer (70. Till Deichsler) – Georges Florent Mooh Djike

Schiedsrichter: Michael Nickusch (Sellessen) – Zuschauer: 74