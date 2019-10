Fupa

Neuenhagen Der Fußballclub Neuenhagen hat einen neuen Trainer verpflichtet: Daniel Dloniak, lange Zeit Co-Trainer beim Oberligisten aus Strausberg, hat das Team übernommen. Außerdem ist neu im Kader Phillip Körner aus der Jugend des BFC Dynamo. Vier Fußballer haben indes den Verein verlassen. Das bestätigte der Spitzenreiter der Ostbrandenburgliga auf Nachfrage.

Der Einstand des neuen Trainers verlief erfolgreich: Beim VfB Steinhöfel gelang dem Fußballclub ein knapper 1:0-Sieg durch ein Tor von Hndrin Murad nach elf Minuten. Auch Neuzugang Phillip Körner stand eine Halbzeit lang auf dem Feld.

Nicht mehr für die Neuenhagener auflaufen werden Muhamet Brahimi, Till Elstermann, Ronny Grosser und Domenic Guist. Während Brahimi und Grosser berufsbedingt aufhören, zieht es Elstermann und Guist in unbekannte Richtung.

Mit neuem Trainer und leicht ausgedünntem Team will man in Neuenhagen aber dennoch am erklärten Ziel festhalten: Am Ende der Saison soll es in die Landesklasse gehen.