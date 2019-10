Edgar Nemschok

Strausberg Viele Chancen und wieder kein Erfolg für denFC Strausberg: Der Fußball-Oberligist mit seinem Neu-Trainer Oliver Richter hatte eine starke Anfangsphase, konnte aber wie in den Spielen zuvor kein Tor erzielen. Die Gäste vom BrandenburgerSC Süd – auch sie mit einem neuen Trainer – gingen nach verwandeltem Foulelfmeter durch Ugurcan Yilmaz und dem 2:0 von Nicholas Engel schon vor der Pause in Führung. Brandenburgs Trainer Mario Block freute sich vor allem, dass seine Mannschaft nach neun Begegnungen endlich einmal ohne Gegentor blieb. Strausbergs Oliver Richter nahm seine Mannschaft nach der erneuten Niederlage in Schutz: "Man sieht deutlich die Verunsicherung im Team."