Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Noch bis 15..November werden in der Stadtbibliothek Eisenhüttenstadt im Linden-Zentrum Pakete für die Hilfsaktion "Weihnachten im Schuhkarton" entgegengenommen. Unterteilt werden die Päckchen in folgende Altersklassen: zwei bis vier Jahre, fünf bis neun Jahre und zehn bis 14 Jahre. "Vor allem die älteren Kinder kommen bei der Aktion oft zu kurz. Ich bitte Sie, dies bei Ihrer Auswahl zu bedenken. Auch im Alter von zehn bis 14 freuen sich Kinder noch über ein Kuscheltier", teilt Christin Scheider mit. Zudem weist sie darauf hin, dass die Päckchen nach Osteuropa verschickt werden, sodass beispielsweise ein Buch auf Deutsch höchstwahrscheinlich nicht verstanden werde. Der Schuhkarton sollte zunächst möglichst mit einem Gummiband verschlossen und nicht zugeklebt werden, denn sämtliche Päckchen unterliegen einer Qualitätskontrolle.

Auf gebrauchte Gegenstände sollte beim Packen verzichtet werden, genau wie auf zerbrechliche Gegenstände oder Süßigkeiten mit Nüssen. Auch Flüssigkeiten für beispielsweise Seifenblasen haben in den Kartons nichts zu suchen. Ungeeignete Gegenstände werden bei der Qualitätskontrolle aussortiert und gegebenenfalls ersetzt. Kleidung ist ebenso gefragt wie Spielzeug. Im vergangenen Jahr waren mehr als 200 Päckchen in Eisenhüttenstadt abgegeben worden. Auch Schulen sind im Vorfeld angesprochen worden, sich an der Hilfsaktion zu beteiligen.