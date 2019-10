Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Vor dem Wettkampf ist Jon Luke Mau für seine großartigen Leistungen bei der Junioren-WM (Vize) und U-23-Europameisterschaft (kompletter Medaillensatz) vom Schwedter Bürgermeister Jürgen Polzehl und Hans-Dietrich Fiebig, Ehrenvorsitzender des TSV, geehrt worden.

In der ersten Gruppe zeigte Sandra Krause mit 54, 57 und 60 Kilogramm drei gültige Hebungen, steuerte 37,5 Punkte zum Gesamtergebnis bei, und stellte sogar ihre persönliche Bestleistung ein. "Sandra befindet sich zurzeit in einer sehr guten Form", urteilte ein zufriedener Teamchef Jan Schulze. Ihre Auswechslung nach dem Reißen war im Vorfeld abgesprochen und hatte nur den Grund, dass in den nächsten Wochen weitere Wettkämpfe auf sie zukommen und sie deshalb geschont werden sollte.

Ron Müller, der im Stoßen für sie weiter machte, zeigte zwei gute Versuche (110, 115 kg) und konnte nur im dritten Versuch aufgrund eines technischen Fehlers die Last von 120 kg nicht festhalten. "Schön ist aber zu wissen, dass wir für die Bundesliga mit einem weiteren Heber planen können", freute sich Schulze.

Annalena Gürtler zeigte eine solide Leistung zum Saisonauftakt, lieferte zuverlässig ab. Die ungültigen Versuche, jeweils einen im Reißen und Stoßen, zeigten aber auch, dass sie noch Luft nach oben hat.

Für Jon Luke Mau war es der zweite Wettkampf nach der U-23-Europameisterschaft in Bukarest innerhalb einer Woche. Er hielt sich an die Vorgabe seines Trainers und zeigte sechs gültige Hebungen. Dabei schöpfte er aber nicht sein volles Potenzial aus. Im Reißen schaffte er über 95 und 100 kg die 105 kg, im Stoßen kam er über 110 und 125 kg auf 140 kg bei einem Körpergewicht von 64,6 kg. "Es macht einfach nur Spaß, ihn beim Wettkampf zuzuschauen und ihn in der Mannschaft zu haben", äußerte sich Schulze.

In der zweiten Gruppe begann Martin Adler im Reißen mit der Einstellung seiner Bestleistung (125 und 130 kg), im Stoßen war es für ihn eine Zitterpartie. Die Anfangslast, die er im Training mehrfach bewältigte (150 kg), schaffte er erst im dritten Versuch und machte es unnötig spannend.

Ken Fischer bereitete sich selbst das beste Geburtstagsgeschenk. " Zu ihm kann ich einfach nur sagen: Danke, Mister Zuverlässig", so die Worte von Schulze. Sechs gültige Versuche hatte er im Protokoll (Reißen: 120, 127, 133 kg/Stoßen: 155, 160, 160 kg). Da waren sogar noch Reserven vorhanden.

Tja, und Robert Oswald, der kürzlich heiratete, hatte Trainingsrückstand, da er etwas spät in die Vorbereitung eingestiegen war. Er machte dies aber mit seiner Erfahrung und seinem Einsatz für das Team wieder wett. Er war wieder einmal der punktbeste Schwedter Heber (136) mit Lasten von 140 kg im Reißen und 180 kg im Stoßen.

Der Saisonauftakt war gelungen. Das TSV-Team ist bislang das stärkste der 2. Bundesliga und spätestens ab jetzt der Favorit auf den Staffelsieg. Empor Berlin kam mit einer guten Nachwuchsmannschaft angereist, die aber zu keinem Zeitpunkt den Schwedtern gefährlich werden konnte.

Als nächstes müssen die Oderstäder am 23. November bei Fortschritt Eibau antreten, die am Wochenende auch drei Zähler eingefahren haben.