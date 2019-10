Dirk Schaal

Bernau (MOZ) Vor dem Spiel ließen beide Mannschaften durchblicken, dass man mit einem Punkt im Derby schon zufrieden wäre. Doch dann wären den 350 Zuschauern 90 spannende Minuten Fußball entgangen, die sogar im Nachgang das Prädikat rassig bekamen.

Das Spiel war gerade angepfiffen, da zappelte der Ball auch schon im Netz. Knappe 30 Sekunden nachdem die Bernauer den Anstoß vollzogen hatten, lagen sie auch schon 0:1 zurück. "Ich habe ganz einfach nur spekuliert bei einem Abspiel im Mittelfeld. Dass mir der Ball dann an die Brust springt und genau auch in die Laufrichtung war natürlich Glück", kommentierte später Torschütze Raif Yaman die Szene, die zum Klosterfelder Tor führte. Mit dem Ball am Fuß zog Yaman allein bis in den FSV-Strafraum und ließ auch Torhüter Danny Kempter bei seinem Flachschuss keine Chance.

Ein munterer Beginn

Nach dem Anstoß zog der Bernauer Norman Flach auf der Außenbahn durch. Seine Hereingabe landete bei Omid Saberdest und bei dessen Kopfball musste sich Union-Torhüter Dennis Tietz lang machen, um das Leder noch zur Ecke zu lenken (3.). Im Gegenzug lief Lukas Bianchini allein aufs Bernauer Tor zu, wurde jedoch im letzten Moment im Strafraum nach außen gedrängt. Seinen Rückpass konnte Yaman nicht verwerten (4.). Es war eine muntere Anfangsphase beider Mannschaften.

Bernau spielte ein sehr frühes Pressing mit viel Laufeinsatz. Bereits am eigenen Sechzehner wurden die Klosterfelder angelaufen. Zwingend wurden die Gastgeber daraus aber selten. Eine gute Aktion hatte Saberdest, der einen Nachschuss aus 15 Metern nur knapp über die Latte setzte (17.). Bei schnellen Gegenzügen sorgten die Gäste für Torgefahr. Steven Nowark marschierte über links, sein Zuspiel verpasste der frei durchgelaufene Bianchini in der Mitte nur um Zentimeter, da der Bernauer Leonnel Noukimou das Leder mit der Schuhspitze gerade noch wegspitzeln konnte (27.). Kurz darauf versuchte es Bianchini artistisch mit einem Fallrückzieher, der jedoch weit am Tor vorbeiflog (29.). Auf der Gegenseite verzogen Andy Keugne Madjouka und Marinko Becke im Nachschuss nach Flügellauf von Alexander Schadow.

Nach dem Wechsel war nicht mehr das ganz große Tempo in der Partie, aber sie blieb sehr ansehnlich, hart umkämpft und spannend. Nach einem Doppelwechsel des FSV setzte sich Richard Bergmann über die linke Seite durch. Sein Zuspiel zu Marinko in den Strafraum kam zentimetergenau. Ob der Schuss des Bernauers aus zehn Metern nun verunglückte oder es ein Zuspiel auf Schadow am langen Pfosten sein sollte, war nicht zu erkennen. Jedoch nutzte der freistehende aus fünf Metern die Chance zum Ausgleich (66.). Bernau drückte weiter, Klosterfelde blieb mit schnellen Gegenzügen gefährlich. Eine schöne Kombination über Saberdest und Maximilian Degen konnte Lukas König auf Bernauer Seite nicht nutzen (82.) wie auf der anderen Seite der freistehende Jerome Ehweiner nach Zuspiel von Morten Jechow (89.).

Mehr Fingerspitzengefühl bitte

Unverständnis von beiden Mannschaften erntete das Schiedsrichtergespann für die Rote Karte gegen den Klosterfelder Alexander Kaatz, der 30 Sekunden vor Schluss nach einer sehr zweifelhaften Einwurfentscheidung den Linienrichter als Flitzpiepe titulierte. "Sachlich wohl korrekt, aber ohne jedes Fingerspitzengefühl", urteilte ein Bernauer Anhänger zurecht.

"Es war ein rassiges Derby, die Punkteteilung geht in Ordnung, auch wenn wir durch Jerome Ehweiner kurz vor Ende noch eine klare Chance vergeben haben", resümierte Union-Trainer Gerd Pröger die Partie. Nach seinem ersten Spiel als verantwortlicher FSV-Trainer haderte Matthias Schönknecht doch etwas mit zwei verschenkten Punkten. "Sicherlich hat die Mannschaft heute eine klasse Leistung gezeigt, spielerisch und kämpferisch, auf die wir in der Zukunft aufbauen können. Aber ich denke, aufgrund der größeren Spielanteile hätten wir den Sieg verdient gehabt."