Andrea Linne

Bernau (MOZ) Einen Nominierten und einen Preisträger kann der Barnim vorweisen. Für die Erweiterung der Grundschule Zepernick erhielt die Gemeinschaft der Renner Architekten/Bollinger und Fehlig Architekten jetzt den Sonderpreis der Brandenburgischen Architekten- und Ingenieurkammer. Der Neubau bildet demnach mit den Bestandsgebäuden einen dreiseitig gefassten Schulhof und kann in seinem zweigeschossigen kompakten Baukörper funktionale Nutzungsbereiche integrieren. Das Orientierungskonzept basiert auf einer Halle mit einer großen Freitreppe und umlaufenden Galerie für schulische Veranstaltungen. Es kann im Foyer gespielt werden, Zuschauer finden ebenso Platz.Die Lernorte und Lehrerbereiche sind logisch angeordnet und eröffnen laut Begründung ein hohes Maß an Flexibilität. Die klare Struktur ist auf die pädagogische Arbeit ausgerichtet, lobt die Jury.

Steinernes Wohnen

Nominiert und damit gewürdigt wird auch das Sediment-Ferienloft in Marienwerder, das die Tillmann Wagner Architekten Berlin mit Handwerkern wie Maurermeister Ulrich Zurth aus Zerpenschleuse errichtet haben. Aus Steinen entstand ein Ein-Mann-Häuschen mit Bank. In Erinnerung an den Großvater des Bauherrn, aus dessen baufälliger Remise das Baumaterial selbst geerntet wurde, so heißt es, sei ein Bauwerk mit Erker und Nischen entstanden, das allen Ansprüchen genügt.