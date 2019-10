Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) Seit Anfang März wurden die elf Frauen und zwei Männer jeweils ein Wochenende im Monat von erfahrenen Dozenten auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Bis unmittelbar vor der kleinen Feierstunde zur Zertifikatübergabe am Samstagnachmittag im Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Strausberg mussten die angehenden Ehrenamtler noch einmal ran.

"Wir haben versucht, Ihnen viele Dinge mitzugeben", resümierte Miriam Göldner, Kursleiterin und Koordinatorin des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes Märkisch-Oderland. In Vorträgen, Einzel- und Gruppenarbeit ging es um die persönliche Auseinandersetzung mit den Themen Sterben, Tod und Trauer, um Patientenverfügung, Demenz, Abschiedsrituale, Kommunikation, Selbstreflexion, Wahrnehmen von Bedürfnissen ...

Man habe in dem sehr offenen Kurs auch vieles voneinander lernen können, fügte sie hinzu und war sich sicher, dass die neuen Mitstreiter eine Bereicherung für die Menschen in der Region sein werden. Gerade auch die beiden Männer seien in dem frauendominierten Bereich ein Gewinn. "Wie wichtig ihr seid, werdet ihr bald sehen", sagte sie voraus. Gerade wenn ein Mann auf dem Sterbebett liege, sei es gut, wenn auch ein Mann begleiten könne.

Bernd Wittchow, Verwaltungsratsvorsitzender des Diakonischen Werkes Oderland-Spree, unter dessen Dach der ehrenamtliche Hospizdienst angesiedelt ist, erinnerte über ein Bild nach dem Matthäus-Evangelium an kirchliche Werte der Barmherzigkeit, zu denen das umeinander Kümmern gehöre. Es gebe allerdings auch Situationen, die man nicht bewältigen könne. Er selbst habe kürzlich die Beerdigung eines Freundes erlebt, der zuletzt vom Hospizdienst begleitet worden sei, und festgestellt, dass neue Beziehungen gewachsen seien, berichtete er. "Nur Mut!", gab er den neuen Helfern mit auf den Weg. Von denen hätten einige zwischenzeitlich auch Zweifel gehabt, aber überwunden, merkten die Kursleiterinnen an. Die erhielten klares Lob von der Gegenseite: Man habe Wettschätzung erlebt, bilanzierte Michael Horch und fasste zusammen: "Es war gut. Jetzt sind wir dran."

Eine der Frauen werde direkt in die Trauerarbeit mit Hinterbliebenen einsteigen und eine weitere Ausbildung anschließen, wurde angekündigt. Denn es gibt im Hospizdienst eine Trennung zwischen jenen, die bis zum Lebensende begleiten, und denen, die sich um Hinterbliebene kümmern. Auch für die anderen ist mit dem jetzigen Kurs nicht Schluss. Jetzt folgen erst einmal Einzelgespräche, später Fortbildungen, kündigte Isabell Friedrich an, die die Leitung des Dienstes von Martina Hickstein (im Ruhestand) übernommen hat. Inzwischen sind nach Angaben der Schöneicherin mehr als 80 Ehrenamtler im Landkreis aktiv. Ausgebildet worden sind in den vergangenen rund 20 Jahren des Dienstes indes bereits 160 Menschen. Ob sie tatsächlich ins Ehrenamt gehen, wird in den Einzelgesprächen abgewogen. Darüber hinaus ändert sich bisweilen auch die familiäre oder berufliche Situation, was ein Weitermachen verhindert.

Der Landkreis ist in die Bereiche Bad Freienwalde/Wriezen, Seelow/Müncheberg und Strausberg/Fredersdorf untergliedert, um die sich je eine Koordinatorin kümmert. In den städtischen Gebieten stünden mehr Mitstreiter zur Verfügung als im Oderbruch, wo es "dünner" aussehe, hieß es. Im jetzigen Lehrgang indes waren auch Teilnehmer aus Zechin und Lindental. Das Gros kam aber wieder aus dem Bereich zwischen Fredersdorf-Vogelsdorf und Müncheberg/Buckow. Manche sind im Gesundheitswesen oder im Pflegebereich tätig, andere bereits oder bald im Ruhestand.

Gedenkfeier am 2. November

In Kürze wird dann auch der Schulungskurs für den Kinder- und Jugendhospizdienst abgeschlossen sein. Die Zertifikate sollen am 29. November in der Bonhoeffer-Kapelle in der Landhausstraße übergeben werden. Zuvor gibt es an gleicher Stelle am 2. November um 15 Uhr eine offene Gedenk- und Trostfeier, die der Hospiz- und Palliativberatungsdienst, die Palliativstation des Krankenhauses MOL und die Diakonie-Sozialstation Strausberg gemeinsam vorbereiten.

Man wolle innehalten und sich gemeinsam an Menschen erinnern, die verstorben sind, dabei Trauer, aber auch Hoffnung Ausdruck geben, hieß es. Es gibt eine musikalische Umrahmung und anschließend Kaffeetrinken.