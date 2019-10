Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Am 2. und 3. November findet in der Angermünder Reithalle in der Birkenallee eine Kleintierausstellung statt. Der Kaninchenzuchtverein D 5 Angermünde richtet die 26. Kreistierschau aus. Der Geflügelzuchtverein, der aufgrund gesunkener Mitgliederzahlen keine eigenen Schauen mehr veranstalten kann, klinkt sich hier mit ein. Damit können die Besucher am Wochenende neben 320 Kaninchen von 50 Ausstellern aus Brandenburg auch gut 104 geflügelte Zuchttiere sehen, darunter Tauben verschiedener Rassen sowie große und Zwerghühner.

Wie immer werden Zuchtrichter die Ausstellungstiere am Freitag bewerten. "An diesem Tag haben wir auch wieder die Kinder aus den Kitas der Stadt eingeladen. Wir hoffen, dass sie trotz des Brückentages kommen, denn wir haben kleine Aufmerksamkeiten vorbereitet", sagt der Vorsitzende des Kaninchenvereins, Veit Winning.

Ab Sonnabend öffnen sich dann die Türen für alle interessierten Besucher. Außer schönen Tieren erwartet sie auch eine Verlosung und ein Imbiss. Am Sonntag um 13 Uhr werden die Pokale übergeben. Für die Kaninchenzüchter gibt es drei Landes- und drei Kreispokale sowie Sponsorenpreise. Die Geflügelzüchter ermitteln ihren Vereinsmeister. Dazu gibt es Landes- und Verbandspreise.

Öffnungszeiten: Sonnabend 9 bis 17 Uhr, Sonntag 9 bis 13 Uhr, Eintritt: zwei Euro, Kinder bis 14 Jahren kostenlos