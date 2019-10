Andrea Linne

Bernau (MOZ) Wenn am 15. November ein außerordentlicher Parteitag der SPD Brandenburg in Potsdam tagt, bringen die Barnimer Delegierten ein positives Votum von ihren Mitgliedern mit. Trotz vieler Kritiken gab es Sonnabend in der Mitgliederversammlung unter Vorsitz der Barnimer Unterbezirksspitze mit dem Vorsitzenden Martin Ehlers und Stellvertreterin Rica Eller doch breite Zustimmung zum ausgehandelten Koalitionspapier der neuen sogenannten Kenia-Koalition im Land.

Positives Denken gefragt

Gut zwei Stunden diskutierten die Mitglieder im AWO-Club in Bernau. Von den Juso bis zur AG 60plus waren alle Generationen unter den gut 30 Anwesenden vertreten. Einige hielten Rückschau auf die Geschichte der Partei und ihre Persönlichkeiten, viele kritisiert und oftmals schnell verbraucht. Um die Freiheit des Denkens ging es ebenso und um konkrete Anliegen.

Dennoch mahnte Annett Klingsporn, Mitglied im Kreistag für den Wahlkreis 8 und Delegierte zum Sonderparteitag: "Bisher ging es wenig um Inhalt. Ich mache mir Sorgen um die Grundwerte und die Markensichtbarkeit der SPD, aber wie soll ich abstimmen?" Burkhard Thomaschewski aus Panketal sprach sich für den Vertrag aus, er enthalte in Sachen Pflege einige wesentliche Ansätze. Aus seiner Arbeit als AWO-Kreisvorstand Bernau konnte er berichten, wie schwierig die Situation aktuell ist.

Iris Schneider indes, bis zur Landtagswahl Mitarbeiterin bei Britta Stark, die nicht wiedergewählt wurde, sprach sich gegen das 84 Seiten umfassende Papier aus. "Warum sagen wir nicht Nein?", fragte sie provokant. Beitragsfreiheit in Kitas, das 365-Euro-Ticket oder Barnimer Belange im Nahverkehr wurden noch erörtert.

Hardy Lux, Eberswalder und Mitglied im Landtag, befand, dass es besser sei mitzuregieren. Als stärkste Fraktion gebe es einen klaren Auftrag. Sich positiv darzustellen und nicht selbst kleinzumachen, das war der Tenor bei Martin Ehlers sowie anderen: "Ich bin 1987 geboren, ich lebe gern im Land." Es gebe viel Gutes und Vorzeigbares, betonte auch der Eberswalder Lehrer Jörg Zaumseil. Mit 18 Stimmen gegen sieben Ablehnungen bei einer Enthaltung wurde am Ende für den Vertrag votiert.