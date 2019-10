Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Rund 330 Gäste konnte der Angermünder Stadtbrandmeister Jürgen Duckert am Sonnabend zum Feuerwehrball in der Angermünder Mehrzweckhalle begrüßen. Nach insgesamt 237 Einsätzen in diesem Jahr hatten nicht nur die Feuerwehrleute aus der Kernstadt und den Ortsteilen diesen geselligen Abend mit großem Büfett und Tanz verdient, sondern auch ihre Partner. Die Greiffenberger Ortswehr war noch an diesem Tag nach einem Unfall auf der A 11 mächtig gefordert. Jürgen Duckert begrüßte auch 27 Kameraden aus der Partnerstadt Lügde mit ihrem Löschzugführer Helge Blohme. Seit Jahren verbindet die Feuerwehren eine enge Freundschaft.

Dank an Partner und Abgeordnete

Doch auch jenen Feuerwehrleuten, die an diesem Abend nicht feiern konnten, sondern die Einsatzbereitschaft absicherten, wurde gedankt. Bürgermeister Frederik Bewer zollte ihnen ebenso Beifall wie ihren Angehörigen, die das Ehrenamt ihrer Partner unterstützen. Dass die Stadtverordneten jetzt die Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Feuerwehrleute auf den Weg gebracht haben, drücke zwar nicht aus, was geleistet wird. Aber dennoch dankte er für die Zustimmung. Auch Dienstausweise sollen die Kameraden noch in diesem Jahr bekommen, um Vergünstigungen im Verbandsgebiet nutzen zu können", erklärte der Bürgermeister.

Er zeigte sich auch stolz darüber, dass eine Angermünder Idee landesweit Schule macht. "Heute kam die Information, dass das Wahlpflichtfach Feuerwehr Bestandteil des Koalitionsvertrages geworden ist", teilte er mit. Der Vorsitzende des Uckermärkischen Feuerwehrverbandes Angermünde, Lutz Timm, vermerkte in seinen Grußworten, dass das Projekt mit der Ehm Welk Schule schon seit fünf Jahren laufe und dies dem Land Anfang dieses Jahres endlich aufgefallen sei. Er freute sich aber auch über die Unterstützung, die der Angermünder Wehr zuteil wurde, wie die Auszeichnung der Nachwuchsarbeit und die Beschaffung von Schutzbekleidung für das Schulprojekt. Jetzt konnte eine interaktive Tafel für die Ausbildung beschafft werden. "Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren eine Menge davon profitieren und viele Jugendliche in die Feuerwehr integrieren können", sagte er.

Ehrungen und Abschiede

Bevor es zum gemütlichen Teil überging, gab es Auszeichnungen und Beförderungen. Erst vor einer Woche legten einige Angermünder Kameraden das Leistungsabzeichen ab, zweimal in Gold und einmal in Silber. Gratuliert wurde an diesem Abend Jan Hesse, Toni Kelterbaum und Heiko Sandberg. Lutz Timm wünschte sich, im nächsten Jahr hier noch mehr Löschgruppen begrüßen zu können. Das Ehrenzeichen der Feuerwehr des Landkreises Uckermark erhielt Siegmund Heustädter von der Wilmersdorfer Ortswehr. Er ist seit 1973 dabei, seit 2000 Ortswehrführer und scheidet jetzt aus Altersgründen aus der aktiven Wehr aus.

Verabschiedet wurde der Stadtjugendwart Tino Seidel. Seine Funktion nimmt künftig Anne Fleske ein. Auch Kreisbrandmeister Wolfgang Lohse scheidet aus dem Amt aus und geht in den Ruhestand. Zum Abschied spendierte er an diesem Abend ein Fass Bier, das er mit nur drei Schlägen persönlich anzapfte.