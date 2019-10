Andrea Linne

Panketal (MOZ) Es war ihr erster Arbeitstag. Konzertpianistin Mzia Jajanidze, nun Lehrerin der Neuen Musik Schule im Ort, saß am Freitagabend am Flügel des Rathauses Panketal. Mit georgischen Tänzen, einer spanischen Rhapsodie von Liszt und Mussorgskys Bilder einer Ausstellung sorgte die Pianistin für den festlichen Rahmen beim Gemeindeempfang.

Seit 16 Jahren gibt es den Ort mit dem künstlichen Namen, der aus Zepernick und Schwanebeck fusionierte und der noch heute einigen schwer über die Lippen geht. Doch, betonte Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD), sei aus dem 10 000 -Einwohner-Ort eine lebendige Gemeinde mit 21 000 Panketalern geworden.

Wahrer Reichtum

Ein Fest des Ehrenamtes sollte der Abend sein, betonte Uwe Voss (SPD), als Vorsitzender der Gemeindevertretung ebenso Gastgeber des Abends. Auch wenn viele gut verdienende Zuzügler mit ihrer Einkommenssteuer den Gemeindehaushalt stützten, so sei der wahre Reichtum der Gemeinde doch in den Menschen zu finden, die sich einsetzen. Für Kinder oder Sport, Senioren oder Nachbarn, die Hilfe brauchen, für Tiere oder Musik, in Parteien und Ortsverbänden. Er erinnerte an diese Freiheit zur Freiwilligkeit, erkämpft vor 30 Jahren.

Federführend hatte Mitarbeiterin Christina Wilke mit ihrem Team Treppen und Flure hübsch geschmückt und dafür gesorgt, das Stehtische und Sitzgruppen bereitstanden, um sich auszutauschen. Unternehmer, Bürgermeister der Nachbarorte wie Ahrensfelde und Bernau sowie viele engagierte Panketaler von der Freiwilligen Feuerwehr bis hin zur Seniorengruppe Alpenberge-Gehrenberge nutzten diesen Abend zum Plaudern.

Landrat Daniel Kurth (SPD) und der Landtagsabgeordnete Péter Vida (BVB/Freie Wähler) mischten sich unter die vielen Gäste. Kurth, der lächelnd betonte, dass der Geräuschpegel zuletzt bei der Übergabe der Schwanebecker Grund- und Oberschule geringer ausgefallen sei, verwies auf Investitionen des Landkreises Barnim und die Bemühungen, "unzumutbare Voraussetzungen" beim ÖPNV weiter abzustellen. "Wir haben Wachstumsschmerzen", sagte er an die "Höheren und Gehobenen" gerichtet, die sich über die drei Rathausetagen schwatzend verteilt hatten. Für ihre besonders engagierte Arbeit erhielten anschließend einige Panketaler Urkunde, Blumen und große Präsentkörbe aus den Händen von Wonke und Voss: Christel Zillmann und Jürgen Schneider, beide waren lange Jahre Linke Gemeindevertreter und arbeiten in Vereinen mit, die Mutter Jeanette Friedrich von der Wilhelm-Conrad-Röntgen-Gesamtschule, die sich um die Jugendlichen intensiv kümmert, Birgit Reinermann von der evangelischen Kirchengemeinde und etabliert in der frühkindlichen musischen Erziehung, Welislawa Lenz für das Kinder- und Jugendensemble Sadako aus Panketal und Mitstreiter im Verein Kunstbrücke, sowie Marita Bluhm als Jugendwartin beim Volleyball der SG Einheit Zepernick.

Dicke Geburtstagstorte

Mit modern arrangierten Buffet-Häppchen des Panketaler Simple-Cooking-Caterings und großer Himbeersahne-Geburtstagstorte in stilisierter Form des Gemeindeumrisses samt dicker 16 darauf folgte der gemütliche Teil. Umrahmt von den Fotos des aktuell laufenden Wettbewerbs "Grünes Panketal" – auch die Gäste waren aufgerufen zum Bewerten –, die viele schöne Facetten aus Gärten und Gebieten des Ortes zeigen, sowie bei kühlen Getränken von der Bar ließen es sich die Panketaler bis in die Nacht hinein gutgehen.