Jörn Kerckhoff

Eberswalde Theodor Fontane im 21. Jahrhundert. Das "Kanaltheater" Eberswalde nähert sich dem Schriftsteller, der am 30. Dezember 1819 in Neuruppin geboren wurde, mit der Inszenierung des Stückes "Steffi Biest", das auf dem Roman "Effie Briest" von Fontane basiert. Am Sonnabend feierte das Theaterprojekt Premiere.

Der Kampf gegen das Klischee

Jungs, die als Frauen auftreten, Schaufensterpuppen als Co-Akteure, Punkmusik, Videoinstallationen, junge Schauspieler, die ständig die Rollen tauschen – "Steffi Biest" ist eine Inszenierung, die nur bedingt an die klassische Aufführung eines Fontane-Romans erinnert. Und doch ist sie eigentlich genau das, was Fontane, der als literarischer Spiegel Preußens galt, in seiner "Effie Briest" beschreibt. Das Stück wirft Fesseln ab und schiebt althergebrachte Geschlechterrollen beiseite. So entstaubten Dramaturgin Katrin Hylla und Regisseurin Heike Scharpff die Geschichte, die vor mehr als 120 Jahren spielt und verpassten ihr einen zeitgenössischen Anstrich, um zu verdeutlichen, dass sich seit Fontanes Zeiten gar nicht so viel verändert hat, wie man es sich wahrscheinlich bei einer klassischen Inszenierung denken würde.

Steffi Biest will frei leben, sich nicht den Erwartungen ihrer Familie, der Schule und sonstiger Besserwisser fügen. Mädchen müssen keine Modepüppchen mit perfekten Modelmaßen sein und Jungs dürfen auch mit Einhörnern spielen, wenn sie das denn wollen. Sollte im 21. Jahrhundert, dessen Gesellschaft sich für tolerant, liberal und aufgeklärt hält, eigentlich selbstverständlich sein. Doch oft werden die Menschen eben doch noch gegängelt, wenn sie anders sind und sich nicht in eine Schublade pressen lassen. Wer nicht die Rolle einnimmt, die andere vorgesehen haben, muss immer noch mit Kopfschütteln und Missachtung rechnen.

Genau damit hatte Effie Briest auch zu kämpfen. Verheiratet mit einem Baron, der deutlich älter war als sie, nur weil ihre Mutter von ihr erwartete, eine beachtete Rolle in der Gesellschaft einzunehmen, nach einer Affäre von ihrem Mann verlassen, als geschiedene Frau, die nicht die Erwartungen anderer erfüllt, verachtet und schließlich unglücklich und verarmt gestorben.

"Steffi Biest" ist ein Aufruf zur Auflehnung und zum Ausleben der eigenen Freiheit. Schrill, bunt, unangepasst wollen sie sein, die jungen Darsteller. Und sie feiern Vorbilder, die die gesellschaftlichen Konventionen durchbrochen haben – Courtney Love, David Bowie oder auch die eigene Großmutter, die sich in der Nachkriegsgesellschaft als geschiedene, alleinerziehende Frau durchschlug, den Kopf immer oben und unbeeindruckt von dem Getuschel hinter ihrem Rücken. "Aus mir macht ihr keine Primel in eurem Vorgarten" lautet das Lebensmotto der "Steffi Biest", die im Gegensatz zu ihrer literarischen Vorlage am Ende nicht sterben muss. Ein Schicksal, wie es Frauen in der Kunst – egal ob Literatur, Malerei oder anderen Kunstformen – meistens erleiden müssen, wie Katrin Hylla feststellt. So ist die Aufführung der "Steffi Biest" im Fontane-Jahr wohl Hommage und Kritik zugleich. Hommage für den Spiegel, den er der Gesellschaft seiner Zeit vorhielt, Kritik dafür, dass er sich von gewissen Klischees dennoch nicht befreite.

Kunst muss auch provozieren

Kunst ist zu ihrer Zeit immer provokant. Das galt für Fontanes "Effie Briest" genauso, als es in den Jahren 1894/95 zuerst als Serie in der Deutschen Rundschau erschien, bevor das Buch im Jahr 1896 herauskam. Ob Fontane, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird, die Inszenierung "Steffie Biest" heute als eine logische Transformation seiner Geschichte in eine andere Zeit feiern oder sich doch eher erschrocken im Grab herumdrehen würde, kann nur spekuliert werden.

Noch eine weitere Aufführung der "Steffi Biest" ist am kommenden Sonnabend ab 19 Uhr in der Theaterzentrale Fritz-Weineck-Straße 10 zu sehen.

Darsteller: Jonah Behring, Zoe Clift, Richard Kettner, Nina Stobbe, Svenja Vaqué, Marlena Wessollek, Fritz Winkler. Band: Alexander Engel, Hannes Reuter, Finn Schulz, Theodor Zerche. Regie Heike Scharpff; Dramaturgie Katrin Hylla; Musik und Technik Ansgar Tappert; Kostüm Lena Buchwald; Video Moritz Springer; Projektbetreuung Arnita Jaunsubrena; Foto und PR Ulrich Wessollek; Grafik Franziska Brose.