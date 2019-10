Jörn Kerckhoff

Eberswalde Geschichte aus der Stadt darf man sich doch nicht entgehen lassen." Dieser Meinung war offenbar nicht nur diese eine Besucherin des Wende-Talk am Freitagabend im Museum Eberswalde. Das Dachgeschoss war voll besetzt, mit so vielen Besuchern hatten die Veranstalter nicht gerechnet. "Ich dachte, wir wären hier vielleicht sogar unter uns", erklärte Carla Kniestedt. Die Moderatorin des RBB führte durch den Abend, zu dem Zeitzeugen der Wendezeit eingeladen waren, um ihre Erinnerungen zu den Ereignissen vor 30 Jahren zu schildern.

Angeregt hatte den Wende-Talk Prof. Dr. Johannes Creutziger, Stadtverordneter der Grünen. Außerdem waren Kulturmanager Udo Muszynski, Pfarrer i. R. Matthias Gürtler, Lutz Landmann, Stadtverordneter der SPD, Dr. Hans Mai, erster Bürgermeister von Eberswalde nach der Wende und heute Stadtverordneter, Pfarrer i. R. Horst Ritter, Lars Fischer, Bürgerbewegter der 1. Stunde, Götz Trieloff, Elisabeth Schaaf, und Landrat a. D. Bodo Ihrke mit dabei und schilderten ihre Erlebnisse in den Wochen vor und nach dem 9. November 1989.

Erinnerungen frisch wie gestern

30 Jahre sind vergangen, doch die Erinnerungen an die Wendezeit sind so frisch, als wäre es erst gestern gewesen. Der unbedingte Wille zur Veränderung sei in der Gesellschaft der damaligen DDR so groß gewesen, dass man einfach nicht still sitzen bleiben konnte, darin waren sich alle Teilnehmer und auch viele Besucher der Veranstaltung einig. Die meisten Gäste des Abends gehören der Generation 50+ an, nur wenige sind Kinder der Nachwendezeit.

Ob sie Angst vor möglichen Repressalien gehabt hätten, ist eine der Fragen von Carla Knie-stedt an ihre Gäste. "Es war eine ganz eigenartige Atmosphäre", erinnert sich Udo Muszynski. Man habe mit Sorgen und Angst die Nachrichten verfolgt, in denen von der Niederschlagung des Aufstands in China im Sommer 1989 berichtet wurde. Tausende Menschen, die sich zum friedlichen Protest auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking versammelt und für mehr Freiheit und Demokratie demonstriert hatten, wurden vom chinesischen Militär getötet. Und natürlich sei die Frage aufgekommen, ob dies auch in der DDR passieren könnte, so Muszynski. Die Gewaltfreiheit der Demonstranten sei in der DDR der Schlüssel gewesen, dass die Situation nicht eskaliert sei, lautet der Tenor des Abends.

"Man hat viel offener geredet, das hatte man sich Anfang der 80er Jahre so nicht getraut", erinnert sich Matthias Gürtler. Und auf das Verbreiten von Nachrichten sei man ja konditioniert gewesen, auch wenn es weder Handys noch Internet gab. "Es hat sich ja auch immer schnell herumgesprochen, wenn es irgendwo Bananen gab und das war mit den Nachrichten zu den politischen Geschehnissen genauso."

Eberswalde-Demo nicht zu spät

Doch selbst nach dem 9. November, dem Tag des Mauerfalls, sei längst noch nicht klar gewesen, dass der Umbruch tatsächlich gelingen würde. Deswegen sei die Demonstration am 18. November in Eberswalde kein Zeichen eines provinziellen Zu-spät-dran-seins gewesen, sondern immer noch ein unbedingtes Muss, um die Bewegung voranzutreiben. Man habe aber nicht unbedingt an eine Wiedervereinigung mit dem Westen gedacht. "Wir wollten einfach nur mehr Meinungsfreiheit und Demokratie, die Wiedervereinigung ist dann einfach so passiert", stellten die Redner in ihren Erinnerungen fest.