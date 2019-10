Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) Ich habe nichts gewusst", zeigte sich Dr. Wilfried Böttcher überrascht, aber zugleich hocherfreut. Seit 2008 ist der Tierarzt Vorsitzender des Fördervereins Wildgehege Wriezen und seit 2015 dessen Leiter. Eigentlich wollte er nur die von ihm vorgeschlagenen Mitglieder Eberhard Tonne und Giesela Diefenbacher begleiten. Doch dann hörte er plötzlich, wie der Bürgermeister seinen Namen nannte. Böttcher und seine Frau richten auch ihr Privatleben nach den Tieren aus. Sie päppeln verletzte Wildtiere von Spatz bis zum Eichelhäher wieder auf und wildern sie aus.

Auch Corina Woite, Ortsvorsteherin von Haselberg, sah sich unversehens bei den Ausgezeichneten. "Das kam völlig unerwartet und überraschend, ich bin völlig fix und fertig", bekannte sie nach der Auszeichnung.

Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) hat die Feier im Speiseraum der Grund- und Oberschule "Salvador Allende" aus der Taufe gehoben. "Das ist meine erste eigene Veranstaltung", sagte er stolz. Ehrenamtliche seien auch schon vorher gewürdigt worden, aber eher unregelmäßig. Als Termin sei ein Wochenende möglichst ohne Parallelveranstaltungen gewählt worden.

In seiner Festansprache betonte Ilm, dass es bundesweit 23 Millionen Ehrenamtliche gebe. Mit mehr als 80 Vereinen braucht sich Stadt Wriezen nicht zu verstecken. Sie übernehmen die Betreuung von jung und alt, einen großen Anteil haben dabei die Sportvereine. Der Ursprung des Ehrenamtes sei in parlamentarischen Funktionen zu suchen. Stadtverordnete, Ausschussmitglieder und sachkundige Einwohner seien Säulen der Demokratie, erklärte der Bürgermeister. "Die Aktiven in der Gefahrenabwehr sind unersetzbar. Die Zeit, die sie dafür aufbringen müssen, ist aufwändig und nicht planbar", betonte der Bürgermeister. Sie seien Tag und Nacht in Bereitschaft.

Dennoch: "Für ein Ehrenamt sollte man gern arbeiten, denn es es ist unbezahlbar", sagte das Stadtoberhaupt. Denn Menschen im Ehrenamt geben viel von sich preis und opfern vor allem Zeit. "Damit stärken sie die Gemeinschaft. Das ist, was Menschen brauchen", so Ilm. Kleinste Zelle der Gemeinschaft sei die Familie. Sportverein, Löschzug,Fraktion und Heimatverein bildeten wiederum die Gemeinschaft der Stadt. "Ich bin stolz, Bürgermeister dieser Stadt zu sein und schaffe die Rahmenbedingungen für Ihre Arbeit", fügte Ilm hinzu. Der Stadt stünden großen Investitionen in den Sport und die Feuerwehr bevor, die es umzusetzen gelte.

Die Geehrten bekamen je eine Urkunde und ein Körbchen mit regionalen Produkte. Sie trugen sich ins Ehrenbuch der Stadt ein. Die Vorschläge übernahmen die Wriezener Vereine selber und lieferten auch die Begründung mit. Ausgezeichnet wurden: Gesa Hoffmann (Plauderstübchen), Bärbel Lankau (SGH Multiple Sklerose), Heiko Dewitz, Stephan Schmidt, Steven Kanitz (nicht anwesend, alle drei Feuerwehr Rathsdorf ), Anja Linke, Andreas Dannenberg (beide Feuerwehr, Corina Woite (Ortsvorsteherin Haselberg), Stephanie Knie, Mathias Teichert (beide Ortsverein Haselberg), Anna Schlaegel (Chor), Karola Golbs (Heimat- und Kulturverein Schulzendorf, Werner Selle (nicht anwesend), Lieselotte Saslona (Awo), Rosemarie Hanke (Stiftung Oderbruch), Jörn Posnanski, Rosemarie Piotrowski (beide TKC), Wilfried Böttcher, Eberhard Tonne, Giesela Diefenbacher (alle Wildgehege), Heinz Scholz (Schützengilde), Veronic Gieseler, Michaela Schneider (beide Feuerwehr und Heimatverein Lüdersdorf), Olaf Schmidt, Oliver Mollenhauer (beide Verein Kirche und Dorf sowie Feuerwehr Biesdorf), Wilfried Keil, Gerd Woike (beide Feuerwehr Biesdorf), Grudrun Wendt (Oderbruch-Stiftung, Initiative Kulturerbe Oderbruch), Jeanette Hennemeyer (Altwriezen/Beauregard, CVJM/Blauer Bus), Mathias Albert (bis 2018 Vorsitzender Heimatverein Altwriezen/Beauregard)