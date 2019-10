Thomas Klatt

Cottbus (MOZ) Welch’ Üppigkeit und Vielfalt. Was für ein sachliches und bis heute gültiges Design, welche kraftvolle Porträts stolzer Menschen und welch tolle Sichten zurück in eine Zeit hinein, die fast 100 Jahre zurückliegt.

700 Kunstwerke von 200 Künstlern haben die Kuratoren für die "Unbekannte Moderne" aufgeboten. Es ist die umfangreichste Ausstellung, die das Landesmuseum seit seiner Gründung gesehen hat. Am Freitagabend wurde sie in drei Teilen eröffnet.

Natürlich ist es eine Referenz an das Bauhaus-Jubiläum, und doch ganz anders als die üblichen Präsentationen der elitären Stahlrohrsesseln, Leuchten und Freischwinger. Die "Unbekannte Moderne" in Cottbus will etwas bisher Verborgenes, zumindest weniger Bekanntes in Malerei, Grafik, Fotografie, Architektur und Alltagsdesign zeigen – prägend bis in die heutigen Tage. Da ist das bestechend klare Glasgeschirr von Wilhelm Wagenfeld, das er für die Lausitzer Glaswerke Weißwasser entwarf. Da ist der Farbkreisel mit auflegbaren Pappscheiben zu sehen, den Ludwig Hirschfeld-Mack für Kinder entwickelte. Ebenso Gefäße, Vorratsdosen, Becher und Kannen aus der berühmten Werkstatt in Marwitz bei Velten. Ohne Zweifel ein Höhepunkt: Skizzen und Arbeiten von Margarete Heymann-Loebenstein. Sie galt in den 20er-Jahren als eine der großen Keramikerinnen der Zeit. Hedwig Bollhagen hatte später ihre Werkstatt übernommen und erfolgreich weitergeführt.

Besucherschlangen bilden sich vor den Exemplaren der sogenannten Phenoplastleuchte, wohl die am meisten benutzte Gelenkleuchte aus Kunststoff – entworfen von Christian Dell, hergestellt in Spremberg.

Einen kompletten Raum geben die Kuratoren für das neue Frauenbild in der Kunst aus. Obwohl Frauen im Bauhaus unterrepräsentiert waren, finden sich viele Bilder, die ein neues weibliches Selbstbewusstsein ausstellen. Unübersehbar das größte Bild in Cottbus: Die "Liegende mit grünem Sonnenschirm" von Richard Müller aus dem Jahr 1925. Eine Nackte, die Scham dürftig bedeckt, sieht den Betrachter als den, der er ist: ein Voyer. Ihr Blick verurteilt nicht, er sagt eher: Ihr Machos – das Wort gab es natürlich noch nicht – seid Auslaufmodelle. Weitere Malerei, die von Neuer Sachlichkeit bis Spätexpressionismus Schnittstellen und Übergänge markieren, ziehen den Betrachter an, darunter Werke von Johannes Baluschek, Werner Hofmann, Marianne Brandt, Lea Grundig, Otto Nagel, Gottfried Bockmann und viele andere.

Kritik? Gibt es marginal. Das deutsch-polnische Reiselesebuch, das seltene Architekturen der Region vorstellt, ist informativ, aber lieblos gemacht. Zum darin Blättern lädt es nicht ein – trotz der sehenswerten Bilder, die heutige Fotografen von den Projekten von Forst bis Grünberg gemacht haben. Hinfahren lohnt allemal. Nicht nur nach Cottbus.

Dieselkraftwerk Cottbus, "Bild der Stadt – Stadt im Bild", "Das Bauhaus in Brandenburg" und "Im Hinterland der Moderne", alle bis 12.1.2010, Di–So 10–18 Uhr. Tel. 0335 49494040