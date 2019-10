Erfolgreiche Züchterin: Hannah Manicke (13, l.) hat so viele Preise für ihre Wellensittiche und Reisfinken bei der Landesmeisterschaft Berlin-Brandenburg in ihrem Heimatdorf Dolgelin geholt, dass sogar Lina Schabbert (11, Seelow) mithalf, sie zu zeigen. © Foto: Cornelia Link-Adam

Cornelia Link-Adam

Dolgelin (MOZ) Wo sonst die Kinder in der Dolgeliner Sporthalle der Grundschule "Jozef Vervoort" umhertoben, war am Sonnabend vorrangig älteres Publikum zu Gast. Bei der 28. Landesmeisterschaft Berlin-Brandenburg der Exotenzüchter standen Vögel unterschiedlichster Art im Mittelpunkt. Wellensittiche, Finken, aber auch Kanarienvögel saßen in vielen Käfigen und warteten auf die Bewertung. Die nahmen vier Zuchtrichter aus Niedersachsen am Vormittag intern vor. Am Nachmittag war dann die Schau, zum vierten Mal organisiert von der AZ-Ortsgruppe Lindendorf, für Besucher geöffnet.

Schönheitswettbewerb für Vögel

"450 Tiere von 45 Ausstellern sind dieses Mal dabei", erklärte der Mario Manicke, Vorsitzender des Ausrichter-Vereins. Er dankte für die gute Zusammenarbeit mit der Schule. Die sorgte auch für die Verpflegung aller in der Halle und der Förderverein machte beim Flohmarkt auf dem Schulhof gute Umsätze für die baldige Anschaffung eines neuen Spielgeräts. Zusammengekommen waren zur Landesmeisterschaft wieder Züchter aus vier Vereinigungen von AZ und VZE. Am meisten gab es Wellensittiche zu sehen, "allein über 200", so der Dolgeliner Mario Manicke. Geschaut werde bei der Bewertung genau auf Wuchs und Art des Tieres. "Es ist wie ein Schönheitswettbewerb. Schon der kleinste Haltungsfehler und es gibt Punkt-Abzug."

Welche Tiere eine Sehr gut-Bewertung einheimsten, dass sahen die Besucher an den Käfigen, wo unterschiedliche Schleifen mit Medaillen hingen. Das laute Gezwitscher in der Halle, das gefiel den Zwillingen Malte und Gustav (7) aus Dolgelin, die mit ihrem Vater Heiko Ullrich die Ausstellung besuchten. Zuhause habe man keine Vögel, aber interessant anzuschauen seien sie allemal, berichteten sie. Wieder dabei, zwischen vielen Senioren, war auch Luca Markus (6) aus Neu Mahlisch. Der Steppke vermisste allerdings die begehbare Voliere, um sich wieder einen Papagei auf die Schulter setzen zu lassen. "Das machen wir bei anderen Wettbewerben wieder", versicherte Mario Manicke.

Sowohl einen Wellensittich als auch einen Kanariensittich ließen sich Lisa (15) und Lara Schutty (19) aus Hackenow an der Vogelbörse – hier stellten Züchter überzählige Tiere bereit – vom Lebuser Lothar Mannigel in Papp-Boxen einpacken. Die Schwestern berichteten, sie hätten schon ein halbes Dutzend Vögel daheim, mögen es die Tiere zu beobachten. Laut Züchter Mannigel wurden neben Sittichen auch Kanarienvögel verkauft.

Medaillen und Pokale

Am Ende der Schau wurden die Sieger geehrt. Es gab sieben Champions, dazu etliche Medaillen und Pokale. Nicht nur Mario Manicke konnte sich freuen, auch seine Tochter Hannah. Sie wurde u.a. Landesjugendsieger für ihre silbernen Reisfinken. "Ich züchte schon eine ganze Weile", so die 13-Jährige, die im nächsten Monat in Kassel beim Bundesvergleich ihren Titel gern verteidigen will. Sieben Medaillen haben die Berlin-Brandenburger Züchter im Vorjahr geholt, das gute Ergebnis wollen sie gerne wiederholen.

Kontakt zur AZ-Ortsgrupe Lindendorf unter Tel. 03346 342 (Mario Manicke)